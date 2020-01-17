几十亿美元远不够，微软光靠钱解决不了硅谷西雅图住房难

1月17日消息，据国外媒体报道，去年1月，微软公布了一项5亿美元的承诺，以解决西雅图地区的住房危机问题。微软总裁布拉德·史密斯(Brad Smith)在演讲中指出，繁荣经济导致了住房短缺，而很多当地人的工资水平无法与微软相提并论，这相当于压榨了他们的收入。史密斯说，“我们希望我们的成功能反过来支持该地区。”

在那之后的一年里，苹果、Facebook和谷歌都跟随微软脚步，高调宣布将努力缓解旧金山湾区的住房危机。但良好意愿和谨慎投资并不足以解决几十年来形成的两难境地。布鲁金斯学会研究住房政策的研究员珍妮·舒茨(Jenny Schuetz)表示:“我们不能指望几家公司的捐赠就能在某种程度上解决问题。”“需求规模要大得多。”

1月15日微软再次宣布，将向华盛顿州住房金融委员会提供2.5亿美元的额外信贷额度，并落地几个新项目。微软计划建设超过6700套经济适用房，但7.5亿美元总资金中约有一半尚未到位。“势头很好，”微软慈善事业高级主管简·布隆姆(Jane Broom)表示，“但我们确实希望加快步伐。”

去年，西雅图所在的金郡(King Country)住房管理局从微软获得了6000万美元的贷款，用于购买该地区的五个房产项目。目前其一套两居室公寓的租金为每月1800美元，而微软和亚马逊总部附近同等大小公寓月租可能要2100美元。它的计划是仅在运营成本上升的情况下提高租金，通常是每年3%，而该地区市场租金的增长是每年5%到8%。

金郡住房管理局执行主任斯蒂芬·诺曼(Stephen Norman)说，西雅图地区一套经济适用房的价格约为30万至35万美元，相比之下新建筑的成本超过40万美元。然而机构要想继续下去，就必须与私人投资者抢夺房产。“当一处房产上市时，你只有很短时间把钱投进去，”诺曼说。微软贷款帮助他们跟上了价格上涨的步伐。

解决这个烂摊子也需要新的住房。据加州大学伯克利分校Terner住房创新中心的数据，在离苹果、Facebook和谷歌总部不远的旧金山，建造一套经济适用公寓的成本约为42.5万美元。中心主任戴维·加西亚(David Garcia)说，土地、费用和其他软成本可能会增加30%到40%。

公司都希望将资金投入加州的一系列项目，并提供可用于住宅开发的土地。但是建造成本如此之高，以至于谷歌和Facebook均承诺的10亿美元投资可能只够建造大约4万套住房，但当地需要数百万套住房。

西雅图地区和硅谷不断恶化的房地产危机已经开始影响到公司招聘。除了投资之外，微软还支持去年州住房信托基金的增加等政策。“这确实是微软的强项，”前州长克莉丝汀·格雷瓜尔(Christine Gregoire)说。Facebook也支持一项有争议的法案，该法案将迫使加州城市重新划分区域，以增加人口密度。

布鲁金斯学会研究员舒茨表示，企业对此类政策的支持是一个相对较新的现象。她认为，大型科技公司对这个问题的关注，可能有助于说服那些认为这个问题只关乎穷人的人。