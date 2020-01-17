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赵明口中的大事？荣耀V30 PRO送测DxoMark

2020/1/17 7:16:42来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家1月17日消息 据DxoMark官方预热消息，荣耀V30 PRO的相机评测要来了。

昨天，荣耀总裁赵明在微博表示，今天要说一件大事，可能就是荣耀V30 PRO送测DoxMark了。

相机方面，荣耀V30 PRO采用超感光电影相机矩阵，拥有双主摄摄像系统，分别是1200万独立电影镜头（五轴视频智慧防抖，16:9定制传感器，f/2.2）+4000万超感光主摄PRO版（1/1.7英寸感光元件，RYYB传感器，OIS光学防抖，f/1.6）+800万长焦镜头（3倍光学变焦，OIS光学防抖，f/2.4），另外也搭载激光对焦传感器。前置摄像头方面，荣耀V30系列支持3200万高清+ 800万超广角双摄自拍。

荣耀V30系列采用6.57英寸双摄魅眼屏，通过德国莱茵低蓝光认证，分辨率为2400×1080；具有魅海星蓝、曙光之橙、幻夜星河、冰岛幻境四种配色。

硬件方面，荣耀V30 PRO采用麒麟990 5G处理器，搭载4100mAh电池；全系配备40W有线超级快充，官方表示30分钟可以充电70%。此外，荣耀V30 PRO版还搭载27W无线超级快充和7.5W反向无线充电。

除了荣耀V30 PRO，荣耀还推出了荣耀V30手机；硬件方面，荣耀V30手机采用麒麟990处理器+巴龙5000，搭载4200mAh电池。

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