华为终端官方盘点2019十大功能技术：麒麟990 5G、鸿蒙OS...

IT之家1月17日消息 华为终端表示，此前向粉丝们征集票选过去这一年里大家最关注的十大功能技术。最终，收到了7000多份有效反馈，华为终端的哪些功能技术最受大家的关注？接下来就带大家一一盘点。

TOP10.智慧分屏

智慧分屏*，化解不停切换应用的繁琐，两个任务界面同时进行，灵活分工又可智慧协同，让你操作更加便捷。

*此功能适配部分应用，具体实现情况视应用而定，后续会持续更新。

TOP9.华为方舟编译器

华为方舟编译器是安卓系统性能的突破性创新，通过全新的编译和运行机制，显著改善了普通安卓程序响应低效的问题，大幅提升操作流畅度。

TOP8.88°超曲面环幕屏

华为Mate 30 Pro搭载88°超曲面OLED环幕屏，屏幕的画面像流水般蔓延，环绕包裹机身如同延伸了视觉边界，让你身临其境。

TOP7. 7680fps超高速摄影

华为Mate30 Pro的超高速摄影功能，每秒最高可定格7680个瞬间。

TOP6. 4K超广角延时摄影

华为Mate30 Pro的4K延时摄影功能，可自由调节拍摄时长和速率，手动调节专业参数，4K超高清画质，由你掌握。

TOP5. 超感光暗拍

华为Mate30 Pro和华为P30 Pro超感光暗拍，最高支持ISO 409600，复杂光影下，捕捉清晰夜景，还原你想记录的夜晚。

▲华为Mate 30 Pro拍摄

TOP4. 55W华为超级快充

华为Mate X采用全新的双电池形式，搭载4500mAh（典型值）大容量电池，华为55W超级快充技术，30分钟即可充电85%。

TOP3. 折叠屏

华为Mate X采取创造性的鹰翼式折叠设计，带来全新形态的美学突破兼具科技与美感。折叠时，感受紧密贴合的精巧质感，展开时，呈现浑然一面的视觉之美，开合间，多种观看方式自由切换。

TOP2. 鸿蒙OS

2019年8月9日，华为消费者业务CEO余承东为大家带来了全新的基于微内核的面向全场景的分布式操作系统鸿蒙OS。鸿蒙OS将对全球开发者开源，同时，华为全面开放HMS（Huawei Mobile Services），使全球开发者可以快速接入HMS生态，实现生态共享。

TOP1. 麒麟990 5G SoC芯片

麒麟990 5G SoC芯片，处理器芯片与基带芯片合二为一，7nm+ EUV工艺，集成103亿颗晶体管，性能、能效双提升，支持5G SA/NSA双组网模式，为用户提供更畅快的联接体验。