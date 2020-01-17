互联网创业在成都：慢节奏中的艰难突围战

2017年末，北京大兴西红门的一场大火改变了杨帅的人生轨迹。

彼时的杨帅刚刚离开火星小说，从事文学领域的创业。在这场大火后的大迁徙中，杨帅所租的办公场地被封，平时喜爱的小吃摊、习惯的快递员纷纷消失。

“我并不属于这座城市”，这样的感觉在北漂6年的杨帅心中愈发浓烈。

其实一切早已有预兆，北京在正式开始施行积分落户后，已到而立之年的杨帅就意识到自己在北京并不能生活一辈子，只是这场大迁徙让他离开的脚步更快了些。

因为创业和文创相关，所以杨帅自然而然将目光放到了成都这座文创之都上。9年前他曾经路过成都，因为成都的气息爱上了这里，却苦于没有合适自己的工作最终离开。而如今，成都已经成为一个成熟的创业之都，并凭借着安逸的生活、舒服的节奏和极强的文化气息吸引着各类内容创作者。

于是，杨帅带领着原团队的6人奔赴成都，并于2018年3月创办了成都骑鲸文化有限公司。

一、在成都创业，也在成都生活

成都是一座特别的城市。

随杨帅一起来到成都的联合创始人刘葳是一名广东人，他呆过广州、深圳这样的发达城市，也去过珠海这样的风景秀丽的地方，却没有一个城市能够给他如此强烈的文化感。

这样的文化感，来自于成都的千年底蕴。这样特殊的文化浸染出了特别的成都人，打麻将、吃火锅、看熊猫的生活让这里成为全国最休闲的城市之一。而外来者一旦来到成都，这里的低成本和浓厚的生活气息又能以开放的姿态包容所有不同的人，不需要靠背景和拼爹，人人都能够在这里生活，而不仅是生存。

时至今日，杨帅也不再算一个蓉漂，而是一个落户成都的新成都人，而成都的气质不仅吸引了杨帅这位河南汉子。2017年全年，成都的“蓉漂”一族占比高达37.2%，可与北京、上海、广州等一线城市媲美。Boss直聘发布《2019二季度人才吸引力报告》显示，2019年应届生期望工作的城市中成都位列第三，甚至超过了上海和深圳。

成都的生活气息和慢节奏，成为了不少人留在成都或来到成都创业的起因。曾有一名创业者对我如此描述作为一名北方人留在成都的原因：“只有在这里，我才能听到水壶烧开水时咕噜咕噜的响声。”

或许我们也可以这样说，有的人在成都创业，是因为想在这里老去。成都这座城市给成都创业者带来了慢节奏的礼物，但是这一件礼物背后，也需要成都创业者付出更多的代价。

作为一个节奏较慢的城市，成都的创业气息在新一线城市中也足够浓厚。咕咚创始人申波向猎云网回忆道，2010年时成都就出现了创业场、孵化器。时至今日，这一点依旧让他感到诧异，在他看来，成都政府在创业的战略思维上在某种意义上其实走在了全国前列。

根据成都市高新区年鉴数据，2009年，作为成都创业先锋的成都高新区便拥有6家国家级孵化器，新增3万平方米孵化面积。在前期的铺垫后，成都的创业热潮也在2014年爆发，并在2016年进入新的高度。2013年，成都高新区新增企业数量为5578家，到了2014年，这一数据激增至11517家，涨幅达到206%；2015年新增企业数量为18196，又在2016年凭借157%的增幅增至28650家。

一方面，成都对来蓉者也展示了足够的诚意，在本身的城市吸引力基础上，于2017年出台了成都“人才新政”，降低落户门槛、建设人才绿卡体系、实施人才安居工程；另一方面，政府对于创业的政策和态度也十分积极，在2015年，高新区出台了“创业十条”，推动“双创”的开花结果；2018年，成都出台了《成都市深入实施创新驱动发展战略打造“双创”升级版的若干政策措施》，内容覆盖人才支持、企业补贴、赋能载体、优化税收等多个方面。

难以忽视的是，成都的慢节奏下，租金成本、人才成本优势也极其明显。在猎聘发布的《2019一季度成都市中高端人才报告》中，房地产行业最高中高端人才平均年薪为19.22万元，便列所有行业第一位。

在申波看来，这些多因素导致成都的创业试错成本低。所以，成都一直在不断涌现早期初创项目，在长期的发展中，最终出现了准时达、新潮传媒、1919酒类直供、驹马物流这样的全球独角兽。

毫无疑问，慢节奏下的低试错成本带来了不少创业机会。

但是，对于如履薄冰的创业者来说，有时候，成都的慢节奏，带来的也是致命的危机。

二、慢节奏下，成都创业问题开始显现

如果你想找个城市，放慢脚步好好生活，成都因为美食、风景和人文一定会在名单的前列；如果你想努力创业发展事业，成都虽然不如北上广，却也在新一线城市中拥有不小的资源优势；更为有趣的是，无论你从事哪一个行业，成都也是如此，虽然没有集中的头部企业效应（餐饮除外），却总有那么还不错的企业，让你觉得可以大展身手。

而成都创业的明显问题，也源于这种节奏，因为低成本的生活，所以在这里，即使放慢脚步也不会有太大压力，而对于创业公司来说，这样的狼性缺失，带来的也是巨大的风险。

动动三维是一家视觉互动创意云SaaS服务提供商，提供品牌创意、营销和视觉互动一站式解决方案。2017年，公司获得数千万元A轮融资。

在刚拿到融资的时候，程正作为CEO希望带领动动三维开启了一轮高节奏的发展。

在程正看来，互联网竞争是全国的赛岗，在面对北上广的创企时，因为地域的限制，成都的创企面临着信息滞后以及对客户敏感度缺失的问题。在早期，成都并不乏高竞争力的企业，所以在各个行业也会涌现出一些优秀的企业。但是一旦竞争进入后期，成都企业则会面临被北上广赶超的难题。

事实也确实如此，当我们查看成都的融资情况，可以明显发现，成都的融资数据集中在天使轮及种子轮。天使轮和种子轮融资共计527件，占据了所有融资事件的五成，A轮后融资事件则少于20%，为144起。

（猎云网经企查查数据整理）

为了能够提高团队的效率，程正在拿到融资后，立刻在公司制定了周末加班的制度，整体提升了工作强度。然而，不少员工觉得适应不了，选择了离职。

无独有偶，有一家由成都创业者创办的青藤云安全最初创办于北京，却于2017年将研发中心移师武汉，在光谷设“第二总部”。在长江日报的报道中，创始人张福直言，作为一名成都人，他也考虑过自己的家乡，但最终还是放弃了，因为成都人追求安逸，工作生活不够吃苦实干。在本周，这家企业已经完成了3亿元人民币B+轮融资。

除此以外，程正也提及了另一阻碍成都出现大量中后期企业的原因——融资难。

猎云网统计了投资界所显示的中国投资机构的地区分布，四川省本土投资机构数量位于全国第十，其中广东3628个、北京3622个、上海3295个、浙江1511个、江苏1045个、福建424个、山东370个、香港347个、四川342个。

我们可以看到，成都本土投资机构资源薄弱，且其中包括不少政府主导基金；另外，当我们细数整体成都的投资事件时，由本土机构参与的更是少之又少。

很多创业者都曾向猎云网透露过这样的信息，“时间长了就会发现，在不同的路演、创投会上翻来覆去的都是那几家投资机构，甚至投资人都是那几张熟脸，他们很了解我，我也很了解他们，90%的创业者路演都止步于投资意向。”

本土投资机构的稀缺，很多创始人为了融资不得不飞北京、上海，一位创业者便向猎云透露，在公司融资阶段，一个月至少飞3-5次北京。也有团队为了便于融资把公司迁往外地的案例也有发生，很多公司会在北京上海等地设立分公司或者市场部门，以便更好的接触投资。

至今为止，动动三维除了初期程正自筹200万的启动资金外，其余的投资方华盖资本、松禾资本、真顺基金等等都是外地的投资机构。当程正对外接洽融资时，投资人明确地表示，很少会投资成都的项目，因为虽然成都成本较低，但是相比成都整体环境的安逸，北上广的创企更有效率，也会带来更大的价值。

三、危机感下，成都创业难点还有哪些？

黑洞投资合伙人杨蓉曾任极米科技CMO，如今的她从成都奔赴北京，而成都员工的低流动性让她印象深刻，她告诉猎云网：“在成都，极米有很多5年以上的老员工。成都的环境很纯粹，受外界影响较小，可以静下心来搞研发、把项目做好，同时房价、物价以及人力成本较低，可以让创业者安心的在此安家立业。不像北上广深有很多的诱惑，压力大，人员流动也比较大。”

但是，杨蓉表示，在成都，最顶尖的人才相对稀少，例如在品牌营销方面，成都相应的人才就较少，需要频繁的跑北京上海来寻求合作。

成都作为西部绝对中心对周边城市的吸附力，也有成都包括四川大学、西南交通大学、电子科技大学、西南财经大学等全国知名的一流学府的28所本科大学的人才供给，所以，成都其实并不缺乏基层人才。但是一个好的创业团队更需要中高端人才，但是成都却在这一点上有明显缺失。

小马鱼在成都西南财大毕业后获得了携程的offer，前往上海，随后进入杭州阿里从事运营，六年后选择回蓉成为一个知识付费创业者，打造了自己的运营社群。在工作中，她接触了大量的运营人才，也会承接不少成都企业的人才需求。她告诉猎云网，成都是一个适合运营人才的城市，但是却缺少培养中高端运营人才的土壤。虽然不少成都创业者自己经验丰富，却没有办法实现长线的人才培养，因为这需要大量的培训和公司投入。

这样的情况下，从北上广引入相关人才也成为一大趋势。但是小马鱼接触到的一位回蓉人才直言，成都的节奏比较慢，一次见面能解决的事可能要再加几顿火锅几杯茶的时间，这样的慢节奏需要重新适应；一位在成都阿里工作的员工则认为，回蓉后最大的难点就是与周围人（亲戚朋友，工作中需搭档的合作伙伴及客户等）的节奏很难一致，因为城市总体还是慢节奏，而本地阿里还是集团的节奏；而小马鱼也一直保持着担忧“被同化”的危机感。

更为重要的是，整个成都产业发展态势也有一些问题。

成都给了自己太多的设想，游戏、动漫、医美、户外、网红的创业似乎在这里都有未来。我们总是会突然听到一个不错的项目来自成都，例如《哪吒之魔童降世》的主创团队可可豆动画便位于成都；在MCN领域，成都的洋葱视频也走在中国前列；医疗领域，医联也在近年一跃成为新独角兽……

成都政府也对多个标签都有投入，例如打造国际音乐之都、构建现代音乐产业链；打造世界赛事名城，引进多项体育赛事助力体育产业发展……

现状是，成都至今没有找到一个绝对的标志性标签。

杨蓉认为：“成都缺乏完整的产业体系，这也导致对于产业生态依赖较强的企业无法落户成都。”

在申波看来，咕咚到了如今的体量，更需要的是产业的聚合效应，这一点对于非初创型企业是非常重要的。例如，我们可以看到，厦门、泉州一带拥有中国大量从事运动装备的企业；硬件制造又主要集中在广州地区，这样的产业效应在成都是缺失的。

融资数据也可以证明这一点，成都目前最明显的标签大概就是“文创之都”，但文娱领域创业项目优势虽有，却并不算明显。

（猎云网经企查查数据整理）

在领域分布上，文化娱乐行业、企业服务、医疗健康、硬件、电子商务、金融、生活服务、教育培训、房产家居、汽车交通为获投最多的十个行业。

成都的文化娱乐行业虽然以250条融资动态位列第一，占总融资事件的24%，也并未有明显优势；而在A轮后企业占比中，其中医疗健康以25条动态占据第一，其次才是文化娱乐。

对此，申波表示：“成都需要一个本土的产业龙头企业，或者说在市场上具有举足轻重地位的企业。然后通过这个公司资本运作、产业布局来形成一个真正的一个体系。”

在这一点上，诞生了阿里巴巴的杭州可以做出一个很好的表率，依托早年的浙商基础以及近几年的互联网创业潮，杭州诞生了海康威视、阿里巴巴等全球化集团，个推、兑吧、云集、51信用卡等成功上市的独角兽企业，还拥有蚂蚁金服、阿里云、丁香园、零跑汽车等仍在快速发展的独角兽企业。

当成都有了标志性产业，便能够打出成都的品牌效应。同时，成都项目也需要更多的对外曝光，来吸引更多的外来投资；至于本土机构的发展，虽然最近有原力创投这样的新基金给出了不错的答卷。但在整体发展上，还需要更多的头部企业和政府的投入。

四、成都的未来

当外界去谈起成都时，更多的都是成都节奏缓慢、成都创业过于安逸。

成都的慢节奏浸淫着这座城市，也渗透着大部分企业和成都人的上上下下。试错成本低、人员稳定等都是成都这座城市带给成都创业者的礼物，但同时成都也给创业者带来了更多的挑战。甚至有时候，一些创业者也因此出现了视野不够高的问题。

几年前，经纬中国创始管理合伙人张颖如此评价成都：“成都，可能是除了杭州之外二线城市中创业环境最好的，成都目前的环境还在变得更好。但是成都创业者缺乏的是像北京、硅谷一样的大环境之下的氛围和历练。”

而这样的问题如今依旧存在，杨蓉告诉猎云网，不少成都创业者都缺乏全球性的视野，这在一定程度上也制约了成都创业公司的发展。同时，成都创业者之间缺少联动性，这样会导致外部对成都的关注减少。

但值得肯定的是，成都也出现了杨蓉这样勇敢跨界、离开头部企业进军投资的创业女性，她呆过的极米则整体保持着高强度和快节奏的状态；而杨帅的整个团队几乎都住在办公室里，他告诉猎云网，在他办公室对面的游戏开发团队的常态是加班至深夜；在2017年第6届中国创新创业大赛总决赛中，程正则带领团队在295个竞争对手中获得全国总决赛初创组一等奖……

也正是成都的创业者和创业精神，才让成都不断涌现出一些给人惊喜的项目。在2019胡润全球独角兽榜中，成都有4家企业上榜，在全球排名第18位，在全国则位列第七，前六依次为北京、上海、杭州、深圳、南京、广州。

在成都的慢节奏中，依旧有很多的创业者选择加快节奏，在自己的领域找到一席之地。

但是，如今整个互联网行业都面临着洗牌的问题，成都在面对北上广的创企时，其实并没有较大的优势，所以更需要抱团取暖。而这个团队，需要政府、投资机构、创业者以及互联网从业者的共同建造，缺一不可。

随着越来越多的创业者和人才涌进成都，成都面临的是如何留住他们，培养他们的难题。这其中，政府的定向扶持将影响成都未来的产业形态，投资机构的基金则将成为创业者前进的基石。

当然，最重要的，还是创业者的自我鞭策，如何在这一座慢节奏的城市里加快自己的节奏是所有成都创业者的永恒命题。毕竟，成都创业者的高度才将决定这座城市的未来。