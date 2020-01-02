巨头垄断、投资骤降，消费电子创业寒冬已来

风险投资者热爱技术，但是最近，他们似乎不再偏爱消费电子设备。

尽管软件继续吞噬着世界和VC的支票簿，但对消费电子初创公司的风险投资在2019年出现了下降。根据Crunchbase的数据，这是连续第三年，投资者从该领域撤资。甚至硬件投资者也在看跌。

“这是一个向下的窗口，”Lemnos的合伙人Eric Klein说，Lemnos是一家专注于硬件的种子和早期投资者，过去两年来一直在与消费电子产品的新交易保持距离。

今年，Lemnos并不唯一这样做的风投。根据Crunchbase对北美消费电子初创企业投资的分析，2019年的已知资金总额为17.4亿美元，低于2018年的24.5亿美元，融资轮数也减少了。下图是过去五年的投资情况：

图源：Crunchbase News驱动因素

Klein指出消费设备投资下降的三个主要驱动因素。

首先是四大巨头——苹果、三星、谷歌和亚马逊——的统治地位日益增强。这些企业巨头正在垄断越来越多的消费电子产品类别，使初创企业难以竞争。

第二是Kickstarter革命令人失望的后果。十年初，当众筹平台开始受到人们的欢迎时，风险投资界就乐观地认为，流行产品的开发商将继续为庞大的市场服务。这并没有像预期的那样成功，早期的追随者热情很少使未来的大众市场热潮发芽，反而带来了很多失败。

第三个因素是迄今为止，向经验丰富的企业家开出大笔早期支票这一策略，效果不佳。

Klein说：“这些交易并没有所有人认为的那样出色。”这尤其具有挑战性，因为创始人必须建立产品和可销售品牌。两者都是昂贵且冒险的主张。

Klein没有透露名字，但想到的初创公司包括手机和设备制造商Essential，该公司在前两轮融资中筹集了3.3亿美元，而VR可穿戴独角兽Magic Leap迄今为止筹集了超过26亿美元。

B轮融资弱势显著

值得注意的是，在消费设备投资的所有阶段中，B轮在今年尤其疲软。根据Crunchbase的数据，仅九家北美消费电子公司在2019年宣布了B轮融资，融资总额为2.09亿美元（更多详细信息见下表）。

图源：Crunchbase News

这种速度放缓非常重要，正如我们在之前的分析中指出的那样，公司进行B轮融资应被证明具有成熟的技术、市场需求的早期迹象以及至少一些收入。下一站则是C轮融资，也是加速的时刻。

由于大量真正的大笔创企融资都发生在B轮之后的较晚阶段，因此此处的放缓表明，未来消费类电子产品的超级巨额融资轮可能会减少。

成功或失败

消费电子产品的成功需要一个知名品牌，因此，我们更有可能听到那些盛行的公司以及那些没有撑过早期的公司。因此，让我们看一下这两个类别中的一些知名品牌。

在成功创企方面，2019年的佼佼者可能是联网健身设备制造商Peloton，该公司于9月上市，市值缩水约80亿美元。这家位于纽约的公司成立于2012年，在IPO前筹集了将近10亿美元的资金。

其他交易涉及的交易金额较低，包括亚马逊以未公开的价格收购了风险投资支持的家用路由器初创公司Eero，以及谷歌以21亿美元收购了公开上市的健身可穿戴设备制造商Fitbit。

至于失败方，2019年最知名的倒闭事件是机器人玩具制造商Anki，该公司筹集了超过2亿美元的风险资金，其他的还有联网家庭设备开发商Halo Smart Labs和开发现代化吸奶器的Naya Health。

资金不足

最近几个季度，超大型消费电子产品融资的稀缺意味着有少量公司准备成为下一个取得巨大成功的公司，或成为臭名昭著的失败公司。

Klein说，挑战的一部分是找到四大巨头尚未发挥市场主导地位的利基市场。互联健身就是其中一个领域，它帮助推升了Peloton的估值，并推动了该领域的投资。另一个例子是制造空气净化器的初创公司Molekule。

在未来的几年中，新的传感器、VR领域的成熟以及其他发展中的技术也有可能为消费类电子产品开辟新的用例。但是Klein说这可能要花一点时间，并指出：“历史总是告诉我们，趋势既会下降也会回升，只是真的很难分辨何时才会出现转机。”