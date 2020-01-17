中美大力建设，一些欧洲人却在抗议5G，这么怕辐射?

据国外媒体报道，科学家和监管机构表示，5G技术不会造成什么健康风险。但这并没有平息欧洲部分地区反对5G的声潮，电信公司们的5G基站建设计划还是受阻。

在阿尔卑斯小镇沃伦，一波抗议最新一代移动网络技术的浪潮正在掀起。瑞士当局不允许旭日电信公司(Sunrise Communications AG)和其他的电信公司建造基站来传输5G信号，理由是担心基站的电磁辐射会对人体健康造成危害。活动组织Frequencia也呼吁限制5G的推出，部分原因是担心癌症风险。去年9月，该组织吸引了数百人在瑞士首都伯尔尼议会外举行了大规模的抗议活动。



在沃伦和包括日内瓦在内的其他瑞士地区，人们的反对声音给旭日电信提供5G网络服务的计划制造了障碍。1月3日，奥拉夫·斯旺蒂(Olaf Swantee)在收购一家有线电视公司失败后辞去了旭日电信首席执行官一职。他说，“所有的这些事情都推迟了我和公司的服务推出计划。”他指出，截至2019年，旭日只能建成他希望完成的5G基站数量的一半。

有了5G技术，数据传输速度会比目前的标准4G网络快100倍。这意味着可以大大提升下载速度，提高无人驾驶汽车和自动化工厂的潜力，帮助实现物联网的美好愿景。对于电信运营商来说，5G能够赋能一系列全新的商业服务，进而带来增加收入的机会；政府也认为这是一条很好的创造商机的路径。

然而，为了兑现那些益处，运营商们必须在现有的移动基站上增加5G设备，这样它们才能发射更强大的网络信号。在旧的网络标准中，基站向四面八方发出无线信号，以低信号强度来触及覆盖范围内的任何设备。而具有5G功能的基站则使用一种被称为波束成形的高能量技术，只将信号传输给能够读取信号的设备。

这种能量强度的提升引发了活动人士对健康的担忧。总部位于斯图加特的环保组织Diagnose: Fun一直对增建5G网络持批评态度，其发言人马蒂厄斯·冯·赫尔曼(Matthias von Herrmann)表示，额外的辐射会增加癌症、不孕不育和其他严重疾病的风险。他说，他的组织每周会收到两三封来自德国各地人们的反对建设5G的建议书函。“移动电话行业正面临着他们显然没有预料到的抗议声潮”，冯·赫尔曼说，“这不是要禁止人们使用手机。但是我们不能在没有进行必要的检查的情况下就把人们暴露在辐射危险中。”

尽管这种风险没有从主要政府卫生机构得到多少科学论证，抗议活动已经从德国柏林蔓延到英格兰的布里斯托尔。美国国家毒理学规划处的一项研究显示，暴露在高强度电磁辐射下的老鼠患上了肿瘤。但美国食品和药物管理局(FDA)说，该研究存在一些漏洞，包括未能在辐射强度和癌症之间建立明确的关联性，这意味着它不应该充当公共卫生指南。与世界卫生组织(WHO)有研究和政策合作的国际非电离辐射防护委员会（ICNIRP）也对FDA的观点表示认同。该委员会的主席、放射生物学家埃里克·范·荣格(Eric van Ronge)指出，我们“没有理由担心”5G可能会增加患癌症或其他疾病的风险。

2019年9月9日，荷兰抗议者游行反对5G技术。

全球移动通信系统联盟（GSMA）电磁辐射高级研究主管杰克·罗利(Jack Rowley)表示，尽管社交媒体上有很多关于5G可能损害人体健康的言论，但美国的移动运营商基本上没有受到影响。加州米尔谷等地的反对者曾试图阻止建造5G基站，但他们面临着一个强硬的对手：美国联邦通信委员会(FTC)主席阿吉特·派伊(Ajith Pai)。派伊将5G视为国家优先发展项目，因而简化了天线审批流程。他指出，地方政府暂停电信基础设施建设是违法的。

欧洲部分地区的情况则全然不同。比利时移动运营商Orange Belgium的首席执行官迈克尔·特雷比亚（Michael Trebbia）说，在比利时，地方政府已经就基站辐射设置了严格的限制，因此目前5G在当地的推行非常困难。该国的通信监管机构在2018年的一份研究报告中表示，为了“保护公众免受暴露于电磁场的潜在影响”，有必要限制电信基站的能量使用量。

就连欧洲最大的电信运营商德国电信也不得不在一些受到阻碍的地区更改其5G发展计划。2019年1月，一巴伐利亚地区的居民抗议该公司在他们家附近建造30米高的基站的计划，部分原因是担心健康风险。德国电信已经同意在更远的地方建造这座基站。

在英格兰，包括格拉斯顿伯里在内的地方政府，正威胁要以健康为由阻挠大部分的5G基站建设申请。由于担心地方规划纠纷持续多时并引发高昂成本，一些公司正开始考虑在英国避开有问题的地区。“任何移动行业的公司都经受不了这种等待和消耗，也不愿意花时间和金钱进去，我们将会专注于提供建设支持的区域。”BT Group网络通信主管霍华德·琼斯（Howard Jones）说道。

电信运营商不太可能能够在短时间内让5G的反对者平息下来，因为收集有关这项技术的影响的确凿证据，需要对大量人口进行数十年的观察。世界卫生组织将手机辐射归类为“可能致癌”，这一分类仍然引起了一些批评。

旭日电信前首席执行官桑蒂说，瑞士官员可以通过消除公民的疑虑来帮助无线运营商。然而，他说，到目前为止，他们在这个问题上“相当沉默”。“他们应该说，‘这是假新闻。电信行业正在实施正常的法律。天不会因为5G网络而一下子塌下来。”