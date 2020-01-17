如何把100万人送火星，马斯克谈细节

1月17日消息，据国外媒体报道，虽然太空探索技术公司SpaceX还没有制造出能够飞向近地轨道的第一艘星际飞船原型，但埃隆·马斯克(Elon Musk)已经为该公司探索深空的宇宙飞船制定了宏伟计划，其中就包括让人类殖民火星。本周四，马斯克在Twitter上透露了他想要达到的目标。

马斯克不只是想把几个勇敢者送上火星，还想把火星完全变成人类的殖民地。他在发布的推文中透露了未来每年将建造100艘星际飞船的目标。每当地球和火星轨道同步时，就能够把大约10万人从地球送到火星。

马斯克在Twitter上这样写道，“每年建造100艘星际飞船，10年内就达到1000艘，也就意味着每年的运力达到1亿吨。或者说每当地球和火星轨道同步时可以运载大约10万人。”

一位Twitter用户查阅了这些数据，并询问马斯克是否计划在2050年之前让100万人登上火星。“是的,”马斯克答道。这位SpaceX公司的首席执行官之前曾提出过殖民火星的人口数量。最新发布的推文让人们对马斯克如何实现这一目标有了更多的了解。但“雄心勃勃”并不足以说明这个时间线，“奇迹”可能是一个更合适的描述。

在行星运转过程中，地球和火星之间的距离大约每隔26个月就会达到最近。马斯克的设想是先将1000艘星际飞船发射到轨道上，然后在一个月的时间里将它们发射出去，以在黄金的窗口期花费最少的时间前往火星。即便如此，人类从地球到达火星仍然需要几个月的时间。

马斯克在随后回应Twitter用户的推文中解释，“将前往火星的舰队先发射到地球轨道，然后每隔26个月就有1000艘飞船在30天内离开地球。就像是电影《银河战星》（Battlestar Galactica）”

这让SpaceX的广大粉丝欣喜若狂。马斯克表示，火星上会有很多工作机会。当被问及挑选哪些人前往火星时，马斯克在Twitter上写道，“会让每个人都能去，只要他们愿意。没有钱去火星的人会得到贷款。”所以也许你可以用改造火星来偿还SpaceX的贷款。

马斯克表示这也是他积聚财富的原因。他在Twitter上写道:“帮助支付这些费用是我在地球上积累资产的原因。”马斯克所期待的特斯拉薪酬应该会带来很好的推动作用。

要让这些想法成为现实，SpaceX还有很长的路要走。在利用星际飞船原型“星虫”进行了一系列成功测试后，该公司目前正在建造能够到达地球轨道的星际飞船原型。这种可重复使用的航天器寿命可达20至30年，从而能够在两颗行星之间往返飞行。