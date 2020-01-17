交通运输部辟谣银行抢占ETC排挤微信支付宝：不是事实

IT之家1月17日消息 先前有消息称各大银行抢占ETC的目的就是不让微信支付宝入局，而今日交通运输部发言人也在例行记者会上澄清了相关问题。

交通运输部新闻发言人吴春耕表示，关于“银行抢占ETC领域，目的是挤出人们惯用的微信、支付宝等支付方式”的相关报道不是事实，这个现象是不存在的。这样的报道也是不客观的。ETC主要用于识别车辆身份和行驶路径，绑定何种支付账户和支付方式，完全是由用户自主选择的。从目前的运行模式看，现有ETC的收费、付费与结算，用户既可以是银行账户，也可以是微信或支付宝的支付账户。ETC推广并不存在排挤某些支付方式的概念。

同时就车主朋友提到的使用ETC走高速时多次、频繁收到扣费短信问题，吴春耕表示官方已要求各地严格按照技术方案要求，完善信息推送系统设置，让公众准确及时获知相关信息。而人工收费车道的出口目前是显示全程费用的，而新的联网收费系统由于是一个离线系统，在ETC车道出口计算全程通行费用，需要从沿途的每个ETC门架系统中调用该车的通行计费记录，计算时间大于车辆通过ETC车道的时间。因此，按照"通行优先"的原则，新的联网收费系统通过短信和App查询进行告知。但切换的初期，两种方式落实的都不太好。因而后期各地将严格按照技术方案，及时落实短信推送账单和APP查询工作，保障公众及时获知通行费额。