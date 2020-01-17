内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

交通运输部辟谣银行抢占ETC排挤微信支付宝：不是事实

2020/1/17 15:09:28来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家1月17日消息 先前有消息称各大银行抢占ETC的目的就是不让微信支付宝入局，而今日交通运输部发言人也在例行记者会上澄清了相关问题。

交通运输部新闻发言人吴春耕表示，关于“银行抢占ETC领域，目的是挤出人们惯用的微信、支付宝等支付方式”的相关报道不是事实，这个现象是不存在的。这样的报道也是不客观的。ETC主要用于识别车辆身份和行驶路径，绑定何种支付账户和支付方式，完全是由用户自主选择的。从目前的运行模式看，现有ETC的收费、付费与结算，用户既可以是银行账户，也可以是微信或支付宝的支付账户。ETC推广并不存在排挤某些支付方式的概念。

同时就车主朋友提到的使用ETC走高速时多次、频繁收到扣费短信问题，吴春耕表示官方已要求各地严格按照技术方案要求，完善信息推送系统设置，让公众准确及时获知相关信息。而人工收费车道的出口目前是显示全程费用的，而新的联网收费系统由于是一个离线系统，在ETC车道出口计算全程通行费用，需要从沿途的每个ETC门架系统中调用该车的通行计费记录，计算时间大于车辆通过ETC车道的时间。因此，按照"通行优先"的原则，新的联网收费系统通过短信和App查询进行告知。但切换的初期，两种方式落实的都不太好。因而后期各地将严格按照技术方案，及时落实短信推送账单和APP查询工作，保障公众及时获知通行费额。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：交通运输部ETC

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    