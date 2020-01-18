开发者福音：苹果macOS现已推出Reality Converter App

IT之家1月18日消息 苹果公司近日表示，macOS新增了Reality Converter App，可帮助开发者在Mac上轻松转换、查看和自定义USDZ 3D对象。

开发者只需将常用的3D文件格式(.obj、.gltf和.usd等)拖放至App上，即可查看转换后的USDZ格式，使用自己的纹理自定义对象的材质属性，以及编辑文件元数据。

此外，开发者还可以使用内置的IBL选项在多种光照条件和环境中预览USDZ对象。