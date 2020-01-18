内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

开发者福音：苹果macOS现已推出Reality Converter App

2020/1/18 7:38:37来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家1月18日消息 苹果公司近日表示，macOS新增了Reality Converter App，可帮助开发者在Mac上轻松转换、查看和自定义USDZ 3D对象。

开发者只需将常用的3D文件格式(.obj、.gltf和.usd等)拖放至App上，即可查看转换后的USDZ格式，使用自己的纹理自定义对象的材质属性，以及编辑文件元数据。

此外，开发者还可以使用内置的IBL选项在多种光照条件和环境中预览USDZ对象。

image.png

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果macOS

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    