面对国会议员，美中小企业代表炮轰科技巨头以大欺小

据国外媒体报道，无线音响制造商Sonos首席执行官帕特里克·斯宾塞(PatrickSpence)在当地时间周五反垄断小组举行的听证会上指责Alphabet旗下谷歌和亚马逊等大科技公司利用拥有的市场力量阻挠竞争。一周前，Sonos对谷歌提起诉讼，声称后者侵犯自家专利。

斯宾塞在美国众议院反垄断小组委员会举行的听证会上表示，“如今，占主导地位的公司在广泛的市场拥有如此强大的力量，并继续利用这种力量拓展新市场。我们需要对现行法律和政策进行重新思考。”据悉，此次听证会在科罗拉多州博尔德举行，由罗德岛州民主党众议员大卫·西西林(David Cicilline)主持，其正在调查科技领域的竞争。

Sonos是一家拥有1500名员工的公司。其于1月7日起诉谷歌，称谷歌涉嫌侵犯有关多房间音频技术的五项专利。斯宾塞表示，谷歌的市场主导地位使它能够侵犯自家公司的知识产权。他说，谷歌还试图阻止客户在使用Sonos扬声器的同时使用其语音助手。他说，虽然亚马逊没有像谷歌这样过分，但它也利用自己的市场力量“补贴”蓬勃发展的智能音箱市场，尤其是通过压低自家产品价格来打压竞争。

据知情人士透露，早在决定提起诉讼之前，Sonos就与该委员会合作过。它还回应了委员会曾向大型技术平台客户提出的问题。

谷歌反驳了Sonos的说法，并表示将为自己辩护。目前这家搜索巨头面临着48个州检察长和美国司法部发起的反垄断调查。

西西林利用这次听证会表达了中小企业的不满情绪。此前其在华盛顿举行了一系列聚焦于科技巨头的会议。

“很明显，占市场主导地位的平台开始更多地以滥用和胁迫方式使用它们的看门人权力，”西西林在开场发言中表示。

小组成员还听取了总部位于博尔德的PopSockets公司创始人大卫·巴内特(David Barnett)的发言。该公司生产手机支架和托架。巴内特声称，亚马逊经常采取“恃强凌弱”的做法，采用包括故意出售假冒商品，对未经授权的经销商进行威胁，以及未经咨询就擅自降价等不当做法。

巴内特称，尽管在其他地方销售产品更加困难，PopSockets还是决定终止与亚马逊的合作关系。他表示，这也导致“今年我们的创新资金减少了1000万美元”。

“亚马逊似乎占据了主导地位，（让中小企业）别无选择，”该委员会的科罗拉多州共和党众议员肯·巴克(Ken Buck)说。

亚马逊在一份声明中表示，PopSockets是一家“有价值的零售供应商”，并补充道：“我们将继续与PopSockets合作，以解决我们对假冒产品的共同担忧。我们将继续通过Amazon Merch继续与PopSockets保持合作关系，也使得其他卖家能够销售定制化的PopSockets产品。”

亚马逊表示，它之所以拒绝与一些中间商合作是为了确保商品的价格低廉。亚马逊海拒绝接受自己占市场主导地位的说法，说只占美国零售市场的4%。

该委员会还听取了Tile首席法律顾问基尔斯滕·达鲁(Kirsten Daru)的意见。Tile主要生产能够与手机配对的设备，能够帮助用户快速找到钥匙或钱包等容易遗失的小物件。

苹果公司正准备推出一项与之竞争的服务。Tile旗下拥有100名员工，该公司称苹果已经开始在Tile业务上设置障碍，比如取消允许手机和Tile设备通信的权限，并提示用户禁用已经设置的权限。

“你是在和一个拥有球场、球权、随时可以改变规则的团队竞争，”达鲁在听证会前接受采访时说。他还说，Tile公司的大多数客户都使用苹果操作系统。

苹果表示，其针对Tile设备位置权限处理的目的是保护用户隐私。苹果声称自己正在与一些开发者保持合作，而这些开发者的客户可能希望某些应用程序能够随时跟踪到他们。

达鲁说，苹果还将Tile设备从零售店下架，并抬高了与潜在竞争对手有关搜索词的竞价，使得去年秋季期间Tile的广告成本提高了50%。

西西林表示，他的目标是在今年向国会提交一份最终报告，并提出针对性建议。他周二对记者说，自己希望在3月底前结束调查，并希望科技巨头能够配合要求首席执行官就委员会要求主动提供信息，最好是出席公开听证会。

他说：“很难想象，在没有听取一些大型科技公司首席执行官意见的情况下，我们会结束调查作出结论。”