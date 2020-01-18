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尴尬：欧盟并未让苹果“砍掉”Lightning接口

2020/1/18 9:47:45来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家1月18日消息 先前据外媒报道，欧盟打算让苹果放弃使用Lightning接口一组来增加移动设备接口的统一性。不过现在看来是一些媒体误解了欧盟的意思。

有外媒分析称，欧盟其实并没有要求iPhone更换Type-C接口，甚至和手机数据线或者接口也没有关系。欧盟的讨论主要针对的是充电器，（根据前几年委员会的要求，苹果公司为较新的手机打造了Micro USB-Lightning数据线）。欧盟委员会副主席表示，自2009年开始寻求通用充电器时，市面上就拥有多达30多种充电器种类，而现在这一数字已降至3个。但即便如此，废弃的旧充电器每年仍构成51,000公吨电子垃圾。

虽然媒体对USB-C在2020年取代Lightning充满信心，但欧盟委员会并没有提议要求苹果“砍掉”Lightning端口且苹果的充电器早已满足欧盟标准，同时此次欧盟会议也并没有提到苹果公司的名字。

苹果已在其iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max中加入了18W USB-C充电器以及Lightning-USB-C电缆。而2018款iPad Pro和MacBook笔记本电脑也使用USB-C充电器和电缆，而随附的USB-C充电器同样具有为笔记本电脑，平板电脑或手机供电的能力。

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关键词：iPhone苹果Lightning接口

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