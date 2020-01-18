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苹果发布透明度报告，透露各国对客户数据的安全要求

2020/1/18 10:10:48来源：新浪科技作者：樵夫责编：微尘评论：

苹果周五发布了半年度透明度报告，披露了各国政府在全球范围内向其索取用户数据的次数。

苹果表示，在2019年1月1日至6月30日之间，各国政府提出了31,778次设备请求，比2018年上半年增加了约500次。这类信息包括哪些用户与哪些设备相关联，以及购买、客户服务和维修信息。苹果在其中82%的时候满足了对方的要求。德国提出设备要求再次位居榜首，达到13,558次，美国在6个月内提出了4,796次设备请求。

帐户请求（例如，有关iCloud和iTunes帐户的详细信息）在6个月内达到了6,480次。苹果在85%的情况下都会提供详细信息。大部分帐户请求来自美国，达到3,619次。

苹果还详细披露美国根据《外国情报监视法》（FISA）提出的与国家安全有关的请求。在6个月的时间内，它收到了0到499次FISA非内容数据请求，例如11,000到11,499个用户和帐户之间的订户和交易信息；还有0到499次FISA内容请求，例如最多18,499个用户和帐户的照片、电子邮件、设备备份、联系人和日历信息。

苹果从联邦调查局（FBI）收到的有关订户数据等问题的国家安全信函为0至499次，涉及2,500至2,999个用户和帐户。这些信件都是联邦调查局发布的，未经法院的监督或批准。

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关键词：苹果

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