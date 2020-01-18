火星上盖房不用钢筋水泥？NASA说用蓝菌就能长出房子

北京时间1月18日消息，未来的月球，可能是一个菌类的世界。美国航空航天局（以下简称“NASA”）科学家建议利用菌类在月球和火星表面“生长”住房，用菌类“生长”住房还会使地球上的房子更环保、更绿色。

NASA建议的核心是菌类的菌丝，其中包括由不断分岔的线状物组成的结构，它们可以形成“精度极高的复杂建筑物”。

建筑物的屋顶为圆形，由三层材料组成，最外层是水冰，中间层为蓝菌，内层是菌丝。菌丝围绕一个框架生长，最终成为人类在火星上的房屋。

NASA艾姆斯研究中心位于加利福尼亚州硅谷地区，正在开发利用菌类“生长”房子的技术。研究人员设想，有朝一日，航天员可以携带由以休眠状态下的菌类为材料组成的紧凑住房探索火星等外太空。在漫长的太空飞行中，这些菌类不会死亡。

这一早期项目的首席研究人员林恩•罗思柴尔德（Lynn Rothschild）说，“目前，根据传统理念设计的火星住房与海龟类似——把住房背在背上，虽然这种设计也很靠谱，但能源成本极高。”

他表示，“根据新的设想，航天员可以在到达月球、火星等目的地时利用菌丝‘生长’住房。”

这一项目设想，航天员可以携带住房模块远征外太空，它们由材质为处于休眠状态的菌类的轻质材料组成。

利用基因工程技术对菌类进行改造，即使从房屋上脱落下来，它们在外部环境中也不能存活

到达目的地后，航天员可以展开房屋结构，只需给它浇水即可。

菌类将能够围绕框架“生长”成一间适宜居住的房屋。房屋的“生长”是在房屋内完成的，不会污染火星环境。

利用透过冰层照射进来的光线，通过光合作用，蓝菌可以产生水，并释放氧气供航天员使用。

航天员将携带由处于休眠状态的菌类组成的材料远征外太空，到达目的地后，只需浇水就能“长出”房屋

NASA解释说，“部分菌丝会从房屋上脱落下来，我们可以利用基因工程技术对它进行改造，使它在房屋外部不能生长。”

该团队还相信，这一技术还可以用于水过滤、从废水中采矿的生物采矿系统、生物照明、湿度调节，甚至是具有自我修复能力的自生长房屋。

它在地球上也可以用于相同的目的，罗思柴尔德说，“在开发太空技术时，与在地球上相比我们可以更自由地试验新创意和新材料。在设计面向外太空的原型产品后，我们也可以将它用在地球上。”