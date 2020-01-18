真奢侈：路易威登推出全新Horizon无线耳机，售价1090美元

IT之家1月18日消息 苹果AirPods带火了无线耳机的浪潮，众多厂商纷纷推出自己的无线耳机产品，甚至奢侈品牌也嗅到了商机。今天，高端服装品牌Louis Vuitton（路易威登）推出了全新一代的Horizon无线耳机。

全新Horizon无线耳机是路易威登和音频品牌Master&Dynamic合作设计的，事实上，它其实就是Master&Dynamic的MW07 Plus耳机的升级版本版本。

新Horizon无线耳机体积小，便于携带，奢华，当然也很昂贵。从外观上看，新的Horizon耳机和上一代没有太大区别，只是设计经过了微调，侧面装饰有路易威登徽标和品牌名称。同时，耳机本身及其收纳包还有更多颜色和样式可供选择。

另外，这款耳机在功能上也有一些升级。新款Horizon耳机加入了无线充电功能，同时改进了降噪功能，加入了类似苹果AirPods Pro的环境聆听模式，可让你在聆听音频的同时聆听周围的环境，同时，新款Horizon耳机还增加了电池容量。

全新Horizon耳机还支持蓝牙5.0，搭配充电盒使用，续航时间可以达到20小时。这款耳机目前售价为1090美元，约合人民币7476元，妥妥的土豪专用耳机了。