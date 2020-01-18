荔枝终成中国音频行业第一股，盈利和版权困局仍待解

中国在线音频行业“三强争霸”的局面维持数年，终于跑出了一家上市公司。1月17日，荔枝正式登陆纳斯达克，成为“中国音频行业第一股”。

行业三强中，喜马拉雅位居龙头地位，用户渗透率和月活用户数遥遥领先荔枝和蜻蜓FM。虽然三家都曾传出上市消息，最后却是荔枝率先递交招股书，并成功上市。

但自招股书披露后，荔枝的亏损问题就一直备受争议，三年连亏2.6亿元。加之频频曝出的诉讼纠纷，也暴露出平台潜在的版权、内容合规隐患。

荔枝创始人赖奕龙在接受媒体采访时表示，“依靠直播打赏，2020年荔枝可以实现全面盈利。”目前，荔枝的盈利模式主要依靠直播打赏、虚拟礼物等，相对单一。而喜马拉雅、斗鱼等竞争对手也在往语音直播领域拓展，荔枝能在今年扭亏为盈吗？

荔枝率先上市

从电台模式在综合性音频平台，中国在线音频行业经过多年长跑竞赛，走出了喜马拉雅、荔枝、蜻蜓FM三巨头。艾媒咨询数据显示，截至11月30日，喜马拉雅以6860.36万的月活数领跑音频行业，荔枝、蜻蜓FM紧随其后，月活分别为4367.15万、2308.63万。

三大平台中，蜻蜓FM最早成立，2011年上线，也是最早提及要上市的公司。2018年6月，蜻蜓FM前COO肖轶在接受澎湃采访时就表示，蜻蜓FM已经在为上市做准备，计划在两到三年内上市。但后续上市事宜未再提及。

喜马拉雅在过去两年中也多次传出要上市的消息，单在2018年，就曾4次被曝出上市传闻。不过，随着其大股东上海证大投资所持的股权，因司法协助被冻结，喜马拉雅上市时间开始变得扑朔迷离。

2019年底，有消息称，喜马拉雅已启动Pre-IPO融资，融资额约为3.5亿美元，同时还将谋求2020年赴美上市。但喜马拉雅再一次否认了该消息，称“暂无计划，IPO并未提上日程”。

在行业还在热议谁会加速上市占得先机时，荔枝率先递交招股书，并于1月17日成功登陆纳斯达克。荔枝开盘价11.03美元，较发行价11美元上涨0.27%，盘中一度涨超35%。截至当日收盘，荔枝股价上涨5.73%，报11.63美元，市值5.32亿美元。

有分析认为，尽管荔枝率先上市，但荔枝与喜马拉雅、蜻蜓FM的竞争格局一时间很难打破，在后续一段时间里，行业头部竞争会进一步加剧，这与直播行业虎牙、斗鱼的竞争很类似。

彼时，游戏直播龙头斗鱼率先曝出上市消息，但因监管及平台自身原因，最后被虎牙捷足先登，一年后斗鱼才成功上市。如今，虎牙在营收和盈利方面均已超越斗鱼。

考虑到在线音频行业现在还没有盈利，预计喜马拉雅和蜻蜓FM大概率也会像荔枝那样选择美股。荔枝上市后会走出怎样的成长轨迹，还要看其规模化商业变现能力。

盈利困局待解

作为中国在线音频行业第一股，荔枝自公布招股书开始，盈利问题就一直备受争议。

招股书显示，2017年、2018年和2019年前三季度，荔枝分别实现营业收入4.54亿元、7.99亿元和8.15亿元，同比都实现了不错的增幅，但同期净利润的亏损额度分别为1.54亿元、9342万元和1.03亿元，其中，2019年前三季度的亏损已经超过2018年全年的亏损额。

对于亏损原因，赖奕龙解释称，“2019年在主播的分成、AI和海外战略上都投入了很多，所以导致了亏损。我们的亏损不是因为业务的亏损，而是因为新的投入。随着收入规模的扩大，2020年我觉得是可以实现全面盈利的。”

从过去三年来看，荔枝收入在快速增长的同时，尚未能实现盈利，当前的毛利还不能覆盖费用开支。招股书显示，荔枝2019年前三季度的毛利为2.06亿元，同比增长27%，但毛利率同比下跌近4个百分点。主要原因就在于主播分成费用增加，这部分费用占到总成本的九成以上。

赖奕龙称，主播是荔枝的核心资源，短期内盈利模式不会有大的改变，这意味着对主播的投入短期内不会停止。“如果停止补贴，财务报表会立刻变得好看，但不是现阶段我们认为对的做法，到一定阶段，我们会考虑缩减或者停止补贴。”

至于这一阶段会持续到什么时候，目前还不得而知。但可以确定的是，喜马拉雅已经在发力语音直播，斗鱼、映客等外来者也在入局，对优质主播的争夺战已经打响。而要吸引主播加入，现金、资源的投入都必不可少。

在赖奕龙的规划中，直播打赏并不是荔枝唯一的商业模式，荔枝还可以像快手那样做电商直播，将用户对主播个人的忠诚直接转化为对其所卖货品的信任。不过，从视频到音频，直播卖货的模式能不能奏效，还有待观察。

版权内容存潜在风险

不同于喜马拉雅、蜻蜓FM的PGC模式，荔枝的定位为UGC音频社区，产品更重运营，色彩活泼，这让荔枝抓住了年轻人。PGC侧重专业机构生产的内容，UGC则更注重主播自主生产的内容，后者依旧会涉及到版权问题，以及是否合规等政策风险。

天眼查显示，荔枝2013年成立至今涉及的诉讼达240条，平均每年有40多起法律诉讼。2019年6月，荔枝App曾一度在苹果和安卓应用商店暂停下载服务。

对此，赖奕龙在接受采访时谈到，“这段时间我们一直在内容监管层面上改进，比如我们现在可以用声纹来鉴定哪一类声纹是危险的，哪一类声纹是安全的。”

招股书显示，荔枝IPO所募资金的30%将用于投资人工智能技术应用。过往三年，荔枝在研发上的投入整体保持上升态势。

对内容的规范不会一蹴而就，规模化商业变现也需要时间，荔枝上市后的表现值得期待。