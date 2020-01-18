Airbnb推全新治理战略：员工奖金与客户安全挂钩

Airbnb表示，该公司在发放员工奖金时，将会把客人安全等指标考虑在内。该公司正在努力解决其平台上出租房屋的犯罪和其他问题。

Airbnb表示，这些变化是其战略的一部分，其目标是既要取得商业成功，又要做一个良好的企业公民。根据上周五公布的一份蓝图，该公司还表示将成立两个团队，一个由董事会成员组成，另一个由员工组成，致力于为利益相关者服务，其中包括房东、客人、投资者、员工和房源所在的社区。

总部位于旧金山的Airbnb是美国最有价值的风险投资支持的私营公司之一，计划于今年上市。该公司表示，它将举办一个“利益相关者日”，汇报进展情况，并为利益相关者提供向公司领导人提问的机会。活动日期尚未确定。

在将员工奖金与宾客安全及其他非财务指标挂钩时，Airbnb表示，它将让其全球6000多名员工（包括其管理团队）对其平台内外发生的事情承担更大的责任。其他与薪酬相关的指标包括增加员工队伍中的性别比例和种族多样性，以及减少公司的碳排放量。

Airbnb在其网站上表示：“服务所有利益相关者是打造高价值业务的最佳方式，也是为社会做的正确事情。我们远不是一家完美的公司，因此我们希望分享正在做的事情。”

《华尔街日报》去年12月的一篇文章重点报道了Airbnb在客户安全方面的记录，最近的一起事件是万圣节之夜，该公司平台上出租的一处房屋发生枪击事件，导致五人死亡。几天后，Airbnb首席执行官Brian Chesky表示，该公司将开通一条热线，配备一个快速反应小组来处理投诉，扩大对内部系统标记的“高风险”订单的筛选，并开始对全部700万份房源清单进行准确性和质量核查。

Airbnb表示，近几个月来，该公司已经改进了安全措施。上个月，该公司还承诺投入1.5亿美元用于安全措施和建立一条专线，以便市政官员在出现问题时能及时与公司取得联系。

应对安全问题，比如偷窥狂房东用摄像头监视客人，一直是Airbnb面临的一项艰巨任务。Airbnb表示：“一家公司的业绩取决于它的治理方式。我们必须确保制定的原则和收集的数据在我们做决定和激励员工时得到考虑。”