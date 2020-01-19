【IT之家评测室】雷神911 MixBook Air体验评测：930g的全金属机身，出门可以蹭手机的适配器

笔记本市场上标榜“轻薄本”的机型不在少数，但不少机型的重量达到1.5kg甚至更重，算上独立的适配器，轻薄本便携的优势所剩无几。最近IT之家拿到了一款笔记本，重量仅有930g，而且可与手机共用适配器，这便是雷神去年年底发布的911 MixBook Air，官方称其“轻装上阵、薄如刀锋”，一起来看一下。

一、外观&设计

雷神911 MixBook Air通体为银灰色，A面十分简洁，仅在左上角有一枚不太显眼的“Thunderobot”T字logo，B面配备一块14英寸的IPS屏幕，分辨率为1920×1080，300nit亮度，支持100% sRGB色域。

B面屏占比约82%，左右边框处理尚可，下边框略宽，印有“THUNDEROBOT”logo；上边框集成了一枚720P的前置摄像头、摄像头指示灯以及两个mic，此外还有一枚IR红外传感器，用于Windows Hello人脸识别，实测人脸识别速度较快，面部距离屏幕适当的距离识别率也很高。由于上边框集成了比较多的传感器，B面会向上有轻微的凸起，刚好可以用来辅助开合，与其他机型C面有凹槽同理，算是一个挺巧妙的设计，稍显遗憾的是无法做到单手开合，因为机身实在太轻了。

机器C面有布局非常紧凑的键盘，支持五级背光调节，其功能键非常多，没有小键盘但将数字融入了键盘，请过Fn组合键开启数字输入模式。键盘手感整体偏软，触发力度较小，也没有足够的回弹反馈。键盘下方是一块不算大的触控板，滑动手感尚可，按压手感略硬。

D面同样没有太多元素，一张提醒非专业人员请勿拆机的贴纸较为醒目，除扬声器外并无其他开孔，机器的进风口和出风口均在转轴处。

雷神911 MixBook Air机身A、C、D面采用镁铝合金材质压铸而成，镁含量90%，密度约为1.84g/cm3，加之采用了更轻的屏幕，雷神911 MixBook Air整机重量仅930g，非常之轻，机身厚约15.9mm，在同尺寸机型中也算比较薄。可能因为机身重量非常轻，加之处理工艺的原因，机身包括A面不管是看起来还是摸起来质感都更接近塑料，不过在单手可以轻松拿起的重量面前，质感方面是否愿意妥协就见仁见智了。

接口方面，机身左侧分别为DC充电接口、1个HDMI接口、1个USB 3.2 Gen2（10Gbps）Type-A接口以及1个全功能Type-C接口，支持USB 3.2 Gen2数据传输、DP多媒体传输以及45W-65W PD充电，也就是说雷神911 MixBook Air可与手机共享适配器，出门可以少带一个适配器和线缆，增强了便携性；机身右侧则有设备锁、1个USB 3.2 Gen1（5Gbps）Type-A接口、1个耳麦接口、1个TF读卡器接口以及电源键，I/O接口数量和速度在轻薄本中算比较优秀。此外雷神911 MixBook Air搭载了英特尔AX201无线网卡，支持WiFi6协议。

其他方面，雷神911 MixBook Air可展开至180°，同时机身虽然非常轻薄，但通过了810G标准的十项军标测试，在多种严苛环境中可保证机器正常运行。

二、性能表现

IT之家本次拿到的雷神911 MixBook Air为i5版本，核心配置为：

CPU：英特尔酷睿i5-10210U

内存：8GB DDR4-2666MHz单通道内存

SSD：512GB三星PM981

英特尔酷睿i5-10210U作为i5-8265U的升级款，14nm制程，4核心8线程设计，基频1.6GHz，单核最高睿频频率4.2GHz，三缓6MB，TDP15W，最大支持64GB DDR4 2666MHz双通道内存，搭载英特尔UHD核显，显卡最大动态频率为1.1GHz。

在10nm低压处理器笔记本大规模上市前，英特尔酷睿i5-10210U仍会是中端轻薄本中的主力CPU，经测试雷神911 MixBook Air PCMark8 Work accelerated 2.0成绩为4951分，可见即使是低压i5，应对办公场景仍是游刃有余。

雷神911 MixBook Air未搭载独立显卡，英特尔酷睿i5-10210U的UHD核显从参数上看与UHD 620核显一致，高画质运行《LOL》还是妥妥的。

i5版的雷神911 MixBook Air搭载了512GB的三星PM981 SSD，也算是一个亮点吧，连续读写速度能到3400MB/s和2000MB/s以上。

雷神911 MixBook Air不仅重量非常轻，性能也是比较轻量级的，低压i5在办公领域没有太大压力，影音娱乐不在话下，也能玩一玩《LOL》等网游，唯一出彩的地方是512GB的三星PM981 SSD，整体来说i5版雷神911 MixBook Air的性能对纯办公党刚刚够用，另外还有i7版的可选，除CPU外内存升级为双通道16GB，SSD升级为1TB。

扩展性方面，主板上预留了一个SODIMM内存插槽，以及一个标称支持PCIE/SATA/OPTANE的M.2插槽，经测试不支持NVMe或SATA SSD，是否支持OPTANE未测试，另一个有相同标识的M.2插槽，取下PM981后经测试不支持SATA SSD。

三、便携&续航&散热

雷神911 MixBook Air最大的特点便是重量仅有930g，非常轻，15.9mm也比较薄，在形态上可以称之为便携了，但还有个特性对续航有比较大的影响，那便是续航，续航不仅决定了你能带出去用多久，还决定了是否需要多带个适配器。i5版雷神911 MixBook Air搭载36Wh电池，在这个尺寸下不算大，拆开后发现内部有比较多的空余，应该是为了重量把电池容量“权衡掉了”。

电池和散热模组

PCMark8 Work Accelerated续航测试成绩为6h 13min，应该说表现还不错，毕竟只有低压i5。加上雷神911 MixBook Air还有一个支持45-60W PD供电的Type-C接口，便携性很好了。另外i7版雷神911 MixBook Air有70Wh的电池，理论上应该有更好的续航表现。

散热方面，雷神911 MixBook Air仅采用单铜管单风扇的散热配置，不过经过半小时的单烤CPU，温度维持在65℃上下，非常凉快，CPU频率为2.9GHz。

总结

初次看到雷神911 MixBook Air会觉得这就是一台烂大街的14寸轻薄本，在我印象中都不怎么轻也不怎么薄的那种，不过上手后会被惊到，“怎么这么轻？”个人认为雷神911 MixBook Air的厚度并不算很薄，但930g的机身重量确实是个惊喜了。不过为了做到极致的重量，质感和续航方面都做了些许妥协，雷神911 MixBook Air的A/C/D面均为镁铝合金材质，和铝合金机身的质感相去甚远，在看到商品详情页前我一直判断雷神911 MixBook Air是塑料机身；机身内部的利用率也非常低，电池周围有大片闲置空间。

性能方面，十代低压i5、单通道8GB内存。顺序读写两三千的SSD，可以说为轻度办公用户量身打造，办公没问题，轻量化娱乐也可以，如果对性能要求更高还可选择双通道内存、1TB SSD的i7版。

雷神911 MixBook Air非常适合办公党用户，可选的i5/i7版本能够满足性能需求，十分轻的机身、不错的续航并且支持PD充电都让其便携性非常优秀，刚好需要的朋友可以了解一下。



