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春节前的微信红包放出了大招

2020/1/19 14:41:01来源：猎云网作者：李玉龙责编：微尘评论：

每逢临近春节，微信红包总会带来惊喜。微信红包作为微信生态里重要的阵地，其玩法多种多样。

视频红包

1月19日，微信红包里新增了“用微视发视频红包”玩法，用户可以直接在微信内为亲朋好友发视频红包了。

经测试发现进入通道有两个，第一种：用户在给好友发红包时，只需在微信内点击“红包”-“用微视发视频红包”。会跳转到微视App，点击使用，上传视频，塞钱进红包，然后设置金额和个数，支付即可，然后就可以发给你的微信好友了。

第二种：用户也可以打开微视App点击微视主页面右上角的入口或底部的“+”，进入微视春节红包主会场，体验视频红包的更多玩法。

表情红包

2015年，微信推出「拜年红包」；2016年，微信「拜年红包」推出添加图片功能。2019年，微信的拜年红包推出了添加表情的功能，可以选择“拍摄拜年表情”，也可以选择本地表情，祝福语是随机的。增添了十足的趣味性。

定制红包

张小龙在2020年微信公开课上表示微信红包功能会推出一些新玩法。随后微信红包封面开放平台上线，只要是通过认证的公众号，其管理员就可以在开放平台定制专属红包封面。

定制的红包封面支持修改从气泡、展示到开启后的多种页面。目前。个人用户无法定制微信红包封面，只能领取使用。这些公众号会以不同的方式向粉丝派送封面，目前支持兑换码、二维码和链接等多种派送形式。其中二维码和链接只需要在微信中扫描或打开即可领取，兑换码则需要手动到「红包-红包封面-添加红包封面」中兑换领取。

文章红包

微信也开放了在公众号文章内领取红包的形式。

公众号的管理者可以在后台开通「微信红包封面」的功能，并在文章中添加「红包封面」组件。用户可以在公众号文章中直接点击领取，由于数量有限，拼手速的时候到了。在定制的红包封面中，还支持加入图片和视频做成「封面故事」，用于介绍封面的背景故事、宣传产品等。

微信红包从单调到趣味的多样性，参与了无数个春节，为热闹的中国年增添了浓浓的味道。微信红包的下一个玩法将会是什么呢？

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关键词：微信红包

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