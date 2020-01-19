TCL集团澄清媒体报道：未达成任何确定收购意向

1月19日晚间消息，针对近期天津市政府正在就将所持两家上市公司的股份出售给TCL集团进行初步洽谈的消息，TCL集团发布公告予以澄清。近日，有媒体报道称：“天津市政府正在将所持两家上市公司的股份出售给TCL集团进行初步洽谈……”，对此，公司说明称，公司定位于全球领先的智能科技公司，公司战略团队正在对核心、基础、高端科技领域以及可能制约其发展的上下游相关产业展开研究覆盖，包括产业内相关企业个体的分析跟踪，但未达成任何确定的意向。

以下为TCL公告全文：

TCL集团股份有限公司关于媒体报道事项的说明公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，有媒体报道称：“天津市政府正在将所持两家上市公司的股份出售给TCL集团进行初步洽谈……”，引起广大投资者的关注及问询。为保护投资者利益，保证公司信息披露的公开、公正、公平，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对相关情况进行自查，特此予以说明。

公司定位于全球领先的智能科技公司。在完成智能终端和配套业务的剥离重组后，公司转型聚焦科技产业，明确《全球领先之道》的新纲领，面向未来20年，配置全球科技发展趋势下的战略控制点和关键价值点的产业：巩固半导体显示及材料业务的规模和效率优势，加速产业链纵向延伸和产业横向整合，尤其是在基础材料、下一代显示材料，以及新型工艺制程中的关键设备等领域的布局，实现产品、技术和生态的全球领先；

在核心、基础、高端科技领域以及可能制约其发展的上下游相关产业，公司将以内生增长能力为基础、以股东利益最大化为原则，通过自建、合作、合资、收购兼并等方式，打造企业发展新引擎。

基于此，公司战略团队正在对上述领域展开研究覆盖，包括产业内相关企业个体的分析跟踪，但未达成任何确定的意向，不存在依据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定应披露而未披露的信息。后续如有进展，公司将严格依法依规，履行信息披露义务。

公司提请广大投资者注意：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。

特此公告。

TCL集团股份有限公司董事会

2020年1月19日