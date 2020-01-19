LV总裁“挤掉”贝索斯成新全球首富：和微软比我们的规模还是小

IT之家1月19日消息 据《福布斯》杂志消息：杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）由于亚马逊股价的下跌导致个人资产萎缩使得世界首富之位易主。现任的世界首富是奢侈品巨头LVMH的首席执行官伯纳德·阿诺特（Bernard Arnault）。

让阿诺特成为世界首富的重要因素是LVMH的股价小幅上涨0.7%，股价上涨也让阿诺特的资产增加了19亿美元，最终资产总价值为1170亿美元，而四个月前阿诺特的资产值为1020亿美元。不过阿诺特表示“如果将我们与微软进行比较，（我们）的规模仍然很小。”

目前阿诺特比微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）的资产值要多70亿美元，如果比尔·盖茨没有向慈善机构捐款358亿美元的话他将仍是全球首富。

去年6月阿诺特（Arnault）成为世界第三大亿万富翁，之前他就曾多次取代贝索斯成为全球首富，最近一次是在去年12月。由于这两个大亨的财富相差不到20亿美元，因此世界首富之位很有可能因为两家企业的股价涨跌而面临多次易手。

不过也有消息称LVMH集团之所以能够迎来股价上升，其中一项重要原因就是抓住了年轻顾客的消费心理。年轻顾客群体对路易威登品牌销售额的贡献率可达40%至50%，因此LVMH集团的效益以及股价才能走高，同时也进一步拉动了阿诺特的资产值上升。