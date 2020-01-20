抢票难、没假期、社交有压力？近三成网友这个春节不回家

距离2020年春节还有不到一周时间，一年一度的春运返乡大潮逐渐进入高峰。据央视报道，春运前八日（1月10日至17日），全国累计发送旅客5.96亿人次，比去年同期增长2.5%。

伴随“全国春运发送旅客量增长”的，是不少网友“抢票难”的感叹。从春运车票开售至今，关于12306、黄牛、抢票软件、加速包等话题的讨论热度居高不下。

（微博话题）

在新浪微博搜索“2020年春运”、“抢票”等话题词，相关微博下许多网友直言：今年春运抢票似乎更难了——拼手速、拼装备、拼运气都无法保证能抢到回家一票。

更有网友发出灵魂拷问：回家的票有了？别高兴太早，返程的票还不一定有呢…

（微博网友评论）

#12306屏蔽多个抢票软件#、#抢票软件与黄牛本质一致#、#网络黄牛代抢车票被判刑#，然而黄牛依然屡禁不止，网友忍不住吐槽：

最扎心的不是抢不过黄牛，而是啥时候放假都不确定，连开始抢票的资格都没有......

有网友表示：年味最重的地方，就在火车站。

12306的候补功能有用还是没用，在网友心里似乎永远是个“玄学”。

候补成功的网友大呼开心，等待无果的网友内心崩溃......

面对绕不开的抢票难题，有人选择坚守，也有人选择换个思路——错“峰”出行。

错峰方式一：错春运“时间”高峰。在新浪科技发起的“你几号回家”微博投票中，有53%的网友表示已经在家（包括就在家乡本地工作无需抢票回家），超30%网友在大年三十（1月24日）之前回家，同时还有10%的网友选择在大年三十当天回家、近6%的网友在大年三十之后回家。

错峰方式二：错春运“地域”高峰。在新浪科技发起的“今年春节你回家吗”的微博投票中，超六成网友表示“必须回，回家更有年味儿”，近三成网友表示“不回，反向春运从容过年”，另外，仍有近10%的网友还没买到回家车票。

（微博话题）

反向春运，这个看似是在春运抢票难背景下退而求其次的做法，背后却也蕴含了不少网友的“深思熟虑”——回家的理由大致一样，不回家的理由各不相同。

在热搜话题词#为何会出现反向春运现象#的讨论中，新浪科技发现，网友选择反向春运的理由大多集中在：回避社交压力、没有假期等，而买票难并非是多数网友选择反向春运的主要原因。

（微博网友评论）

怕催婚、怕问工作、怕八卦——热情的七大姑八大姨劝退了一部分喜好清净的城市青年；

买不到票、春运太挤、路程曲折——数以亿计的人口大“迁徙”中，有一部分人表示不想再跟大流；

上班、加班、值班——还有些人早已在为下一年的KPI奋斗。

从盼过年到怕过年，从回家过年到反向过年，不少在外地打拼的年轻人面对春节的心态和行动正悄然发生着改变，背后原因既有如车票、天气、工作等客观原因，也有如社交恐惧等主观原因，但不管怎样，有家人的地方年味儿就不会淡。

2020年春节，你打算怎么过呢？