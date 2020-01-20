NASA找亚马逊帮忙，用AI预测超级太阳风暴

1月20日消息，据外媒报道，美国宇航局（NASA）正与亚马逊云计算服务部门AWS和亚马逊机器学习解决方案实验室合作一个项目，旨在借助人工智能（AI）为超级太阳风暴的爆发提供早期预警。

图：NASA太阳动力学观测站拍摄到的这张太阳紫外线图像显示，2017年太阳风暴期间的巨大耀斑

当太阳表面的扰动产生的大量辐射和带电粒子以每小时数百万公里的速度喷发时，太阳风暴就会发生，这会影响到全世界半数以上的无线电通讯，甚至可能破坏卫星并摧毁电网。

不过，人类并非对太阳风暴毫无防备，通过太阳观测卫星，如美国宇航局的太阳动力学观测站和Advanced Composition Explorer，我们可以提前很长时间对即将到来的太阳风暴发出预警，以便卫星操作员和电网管理者采取保护措施。

现在，为了改善未来的风险评估水平，NASA正在使用亚马逊AWS的分析工具，每次筛选多达1000组数据，并训练计算机模型，以识别太阳风暴即将爆发的信号。NASA的方法将太阳风驱动因素和地球周围的磁场水平联系起来，从而在数据中找出异常。

NASA华盛顿总部的太阳物理学家珍妮特·柯兹拉(Janet Kozyra)表示：“有了亚马逊的帮助，我们可以获得关于超级太阳风暴的每一份数据，并利用我们发现的异常来改进预测和有效分类超级风暴的模型。”