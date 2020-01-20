苹果CEO库克：全球企业税收体系必须彻底改革

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北京时间晚间消息，据外媒报道，苹果首席执行官蒂姆·库克周一表示，全球企业税制需要改革，他对目前正在考虑中的改革持支持态度。
苹果等互联网巨头的增长将国际税收规则推到了极限，促使经济合作与发展组织（OECD）在跨国公司纳税这一领域进行全球改革。
库克在爱尔兰的一个活动上说："我认为从逻辑上讲，每个人都知道它需要重新建立。我肯定是最后一个说现行制度或过去制度是完美制度的人。我对他们（经合组织）在这方面能做些事情充满了希望和乐观。"
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