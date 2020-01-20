内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

苹果CEO库克：全球企业税收体系必须彻底改革

2020/1/20 20:27:20来源：新浪科技作者：樵风责编：远洋评论：

北京时间晚间消息，据外媒报道，苹果首席执行官蒂姆·库克周一表示，全球企业税制需要改革，他对目前正在考虑中的改革持支持态度。

苹果等互联网巨头的增长将国际税收规则推到了极限，促使经济合作与发展组织（OECD）在跨国公司纳税这一领域进行全球改革。

库克在爱尔兰的一个活动上说："我认为从逻辑上讲，每个人都知道它需要重新建立。我肯定是最后一个说现行制度或过去制度是完美制度的人。我对他们（经合组织）在这方面能做些事情充满了希望和乐观。"

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：库克

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    