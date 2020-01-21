三星任命智能手机部门新负责人以对抗中国竞争对手

北京时间1月21日凌晨消息，近年以来，三星的领导层发生了很大变动，部分原因是受到丑闻的影响，或是该公司重新思考战略。该公司最新的一次重组属于后一类——这家韩国企业集团希望让自己变得更加灵活，以便更好地应对日益加大的中国竞争压力。

因此，三星已经任命51岁的Galaxy设备负责人卢泰文（Roh Tae-Moon）为智能手机部门的新任负责人，从而使其成为了该公司最年轻的一位总裁。

卢泰文之前是三星智能手机部门的二把手，以其身为大获成功的中低端Galaxy设备背后的主导力量之一而闻名。由于他作出了削减成本的努力，这些手机成功地与中国制造商展开了竞争，帮助三星巩固了全球最大Android手机销售商的地位。但是，由于智能手机市场是不断变化的，三星知道自己的移动部门需要一位思维敏捷的领导者，而卢泰文看起来就是个合适人选。

另外，三星还希望通过卢泰文的指导来减少不幸事件，比如说Galaxy Fold推迟发布或Note 7爆炸等。彭博社认为，之所以会发生这些事件，是因为前移动部门负责人及联席CEO高东真（Koh Dong Jin）倾向于仓促行事。高东真将继续负责三星旗下IT和移动通信部门，其中包括移动部门。