三星新折叠机叫Galaxy Z Flip，对折结构1200万像素

1月21日上午消息，三星即将推出的翻盖折叠智能机近期被连续泄密，最新的消息曝光了它的名字是“Galaxy Z Flip”，主摄像头将是1200万像素，而不是彭博社之前报道的一亿像素。

▲宣传海报曝光

或许因为折叠手机仍是一种比较新奇的形态，三星这款尚未发布的产品被连续爆料，部分规格、功能和设计都已经出现。首先是宣传海报，描绘了双铰链设计，允许它以Z形方式展开。不过，这不太可能是基于机身形态，更多是一种宣传图片。更多人相信，真机将采用翻盖式设计（形态更像之前的moto RAZR），将2月11日与S20系列同时推出。

另外，此前有传闻说Galaxy Z Flip跟S20 Ultra都将拥有超高像素的镜头，推特上的爆料者@ishanagarwal称，这种说法是错误的。Galaxy Z Flip会采用6.7英寸Dynamic AMOLED屏幕，1200万像素主摄像头（而不是108MP）。1000万像素前置摄像头和256GB存储空间，3300mah或3500mAH电池，外壳有黑色和紫色。

有人根据传闻做出了渲染图，大概是这个样子：

▲对折样式

▲三星Galaxy Z Flip为上下翻叠形式

之前还有韩国媒体称，Galaxy Z Flip会有蓝色、红色和粉色版本。如无意外，这款手机将在2月11日与三星Galaxy S20系列一起发布，虽然三星的第一代折叠机因为种种原因翻车过，并且至今这种形态也不算完美，但人们对它的宽容度似乎很高，这点从售卖情况就可以看出来，此前三星电子联合首席执行官高东真（DJ Koh）告诉韩联社：“我想我们已经售出了40万至50万部Galaxy Fold智能手机。”