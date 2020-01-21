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三星Galaxy S20 Ultra手机准确渲染图曝光

2020/1/21 10:10:04来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家1月21日消息 三星Galaxy S20系列旗舰手机将于下个月正式亮相，最近知名爆料人Ben Geskin带来了三星Galaxy S20 Ultra手机的准确渲染图。

▲via Ben Geskin

早在上个周，知名爆料人Ishan Agarwal带来了三星Galaxy S20 Ultra 5G手机的最新后置摄像头的细节图像，可以看到潜望式摄像头，在右下方还带有“100X”字样。

最近Ben Geskin带来了三星Galaxy S20 Ultra手机的最新渲染图。他表示这是目前最准确的三星Galaxy S20 Ultra手机渲染图。可以看到三星Galaxy S20 Ultra手机采用中置打孔曲面屏，后置矩形摄像头模组，具有潜望式摄像头和100倍变焦。

据此前phonearena曝料信息，三星Galaxy S20 Ultra手机尺寸为166.9 x 76 x 10.2mm（计算后置摄像头突出位置），采用6.9英寸120Hz和2K的AMOLED打孔屏幕，电池容量为4900mAh。摄像方面，采用108MP主摄+48MP潜望式长焦（支持10倍光学变焦和100倍数码变焦）+超广角+ToF的后置摄像头组合。

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关键词：三星Galaxy S20 Ultra

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