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Garmin发布新款智能手表Tactix Delta：硬汉的隐私交给它

2020/1/21 10:13:14来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家1月21日消息 Garmin（佳明）今天发布了一款主打坚固耐用、以隐私保护为核心的智能手表：Tactix Delta。这款智能手表按照军事标准MIL-STD-810打造，并采用圆顶蓝宝石镜片和“类似钻石”的碳涂层表圈。

这款手表的关键卖点不是材料，而是功能，它具备隐形模式以及一个终止开关。

隐形模式实际相当于飞行模式，即关闭了所有的数据连接和手表的位置跟踪，启用隐形模式可停止存储和共享GPS位置，并禁用无线连接和通信。

终止开关可以让用户随时在手表的软件中访问Kill Switch，也就是终止开关，打开开关后，经过短暂的倒计时，用户存储的所有信息将从手表中删除。

Garmin 表示，这是第一款同时具有隐形模式和终止开关的智能手表，并且具有极高的野外防护能力。

其他方面，Tactix Delta表壳由纤维增强聚合物和金属后盖制成。手表的包装盒中包括一个硅胶表带。大小方面，该设备的显示屏尺寸为1.4英寸（直径），即35.56毫米，其屏幕分辨率为280 x 280，通过半透半反像素存储（MIP）技术，可以实现屏幕在阳光下可见。续航方面，普通模式下长达21天，省电模式续航可以达到80天。

这款Garmin Tactix Delta于本周发布，预计于2020年1月发售，售价约900美元，约合人民币6180元。

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关键词：Garmin佳明智能手表

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