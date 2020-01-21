投票：2020年春节支付宝五福你集了吗？

IT之家1月21日消息 自2016年支付宝推出春节集福活动以来，已经有越来也多的人们开始参与到这场集福活动中，似乎已经成为了春节必备的传统活动。

IT之家今天晚间曾报道，截止到1月21日晚间19点30分之前，已经拥有超过1.68亿人集齐支付宝五福，按照总额5亿来算，平均每人只能分到约2.97元左右。实际上，在不少人眼里，集福更多的是一个象征意义的活动，并不在乎分得的钱多还是钱少。

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