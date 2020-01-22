5G春晚临近，实测中国移动5G覆盖情况究竟几何？

1月22日上午消息，中央广播电视总台近日确认2020年春节联欢晚会将采用5G+8K技术，实现多机位拍摄。目前，5G网络已全面覆盖春晚主会场与分会场。另有部分视频平台宣称，将在春节期间开展5G直播，全面呈现京城庙会等盛况。

那么，5G网络在北京地区的速率表现究竟如何？是否能应对即将到来的大规模应用呢？

春节前夕，新浪科技在北京多地对中国移动5G网络进行了实地测速。

以下为北京区域多次实测数据：（测试网络为中国移动5G）

北京邮电大学：

5G网络下行平均速率约为1070Mbps，最高达1167Mbps；上行平均速率约为74Mbps，最高达82Mbps。

金融大街：

5G网络下行平均速率约为1275Mbps，最高达1299Mbps；上行平均速率约为92Mbps，最高达96Mbps。

地坛庙会：

5G网络下行平均速率约为629Mbps，最高达704Mbps；上行平均速率约为102Mbps，最高达105Mbps。

国家图书馆地铁站A口：

5G网络下行平均速率约为939Mbps，最高达983Mbps；上行平均速率约为42Mbps，最高达48.6Mbps。

北京金融资产交易所：

5G网络下行平均速率约为1285Mbps，最高达1318Mbps；上行平均速率约为97Mbps，最高达98Mbps。

大唐集团：

5G网络下行平均速率约为1573Mbps，最高达1612Mbps；上行平均速率约为74Mbps，最高达83Mbps。

结论：

第一，从速率来看，按照春晚5G+8K技术标准，一分钟8K视频压缩前需要约190GB的存储空间，而要做到实时传输，即使是压缩后的视频，需要的上行网速都在百兆级别，而4G网络上行速率远不能满足，只有速率更快的5G网络才能实现8K直播。

第二，从覆盖来看，由于目前5G网络处于初期阶段，所以仍会出现覆盖不到位、不均匀等情况，这从速率上大幅的落差便可窥见一斑。例如北京邮电大学的图书馆与东门相差两三百米，平均下行速率大约差100Mbps；而在地坛庙会周边，也出现了速率落差等情况。

据北京市通信管理局消息，截至去年12月16日，三大运营商在京建设5G基站16634个，开通5G基站14577个；五环内的室外5G信号已基本实现无缝覆盖。所以，随着5G网络基站的加快部署，速率也将随之提升。