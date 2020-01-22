数十亿红包来袭！送上最全薅羊毛攻略，错过再等一年

春节马上就到了，小时候的年味可能是贴春联、贴窗花，但自从几年前的支付宝集五福开始，新年慢慢增加了抢红包这一味。

亲朋好友聚在一起，研究各个App的抢红包策略已经不是什么新鲜事，不过随着越来越多的公司加入红包活动，试图在过年期间收割一波流量，纷繁复杂的游戏规则是不是也让你眼花呢？

所有App今年的红包玩法如下，一起玩起来~

支付宝

时间：1月13日开启，1月24日（除夕夜）瓜分5亿红包

玩法：

1.今年的“五福”还是一贯的味道：富强福、和谐福、友善福、爱国福、敬业福。获得福卡的方式包括：AR扫福、蚂蚁森林浇水、庄园喂小鸡、运动走步，如果你和别人组建了“我的家”，还可以通过每日在“家”签到获得一张福卡。和去年一样，今年也会出“沾沾卡”，缺某张福的时候，可以去沾沾朋友的试试运气哟~今年集五福似乎比往年容易一些，小浪的同事5分钟内就集齐了。

2.在“福满全球”玩法中，用户可以通过送出自己的福卡，点亮全球的九个地标建筑，以中国长城为起点，以南极长城站为终点。赠送福卡时也会有小惊喜掉落哦！

3.今年支付宝还新推出“全家福”，是对去年“花花卡”的升级，大奖从“帮个人还全年花呗”升级到“帮全家还全年花呗”，最高48888元。只要一个家庭里有一人抽到“全家福”，就有机会抽到大奖：帮你全家还花呗。虽然从未中过还花呗的大奖，但小浪有一颗永不言弃的心……

划重点：

1.“全家福卡”有限制：1、一个家庭最多只能有10个成员；2、一个支付宝账号只能加入一个家庭。

2.扫马云的福字，能获得一张“沾沾卡”（谁能告诉我，他到底画的是什么？）

微博

时间：

1月14日-1.24日晚18:00

玩法：

在除夕夜18点之前集齐健康、平安、招财、高升、桃花、开挂六类开运卡，除夕夜共同分享1亿现金红包，最高可领取现金2020元。

如何获得6类开运卡呢？可以通过微博签到、刷微博、看视频、加关注、邀好友等等；此外，为了让更多人分享鸿运，微博特意设置了“万能卡”，网友只要在活动期间上微博旗下全新社交产品绿洲完成任务便得获得，万能卡可替代任何一种开运卡。

划重点：

单张卡片抽奖也可能有现金红包出现，就看你的手气咯~

快手

时间：

1月24日（除夕）晚20:00-次日凌晨

玩法：

1.今年快手成为春晚独家互动合作伙伴，除夕当晚将发出10亿现金红包，共计5轮，采用“视频+点赞”的玩法。

首轮为明星拜年，红包金额3亿元，其中包括100万个66.6元锦鲤红包；第二轮点赞家乡情，红包金额2亿元，其中包括100万个88.8元锦鲤红包；第三轮为点赞幸福年，红包金额2亿元，其中包括10万个666元红包；第四轮为点赞家国梦，红包金额2亿元，将有10万幸运儿收获888元红包。

零点过后的第五轮为点赞新春祝福，用户会随机看到快手用户的拜年视频。这一轮红包池为1亿元，将有1万人每人获得2020元红包。

2.此外，用户在快手站内参与抽卡，集齐“缤纷快手，点赞中国”对应字符的8张卡，除夕当天18:00可以参与瓜分1亿现金和大量快币。

划重点：

五轮亿级红包的开抢时间分别是20:30、21:30、22:30、23:30和00:10，一定要定好闹钟喔！

抖音

时间：1月14日-1月31日

玩法：

1.集金卡。集齐“发财中国年”五字可参与平分3亿红包，集卡可以通过每日2次抽卡机会，以及邀请好友、分享重复卡、观看小视频/直播等获得。

2.集钻卡、集齐“抖音”、“今日头条”、“西瓜视频”、“Faceu激萌”、“轻颜相机”和“皮皮虾”6款产品logo即可参与平分2亿红包。

3.红包大会。参与“财神吃元宝”、“偷吃年夜饭”、“吉祥话拜年”、“舞狮吃彩球”、“亲戚走起来”等十多款春节主题的互动小游戏，可以抽取现金红包，瓜分5亿。

4.红包雨。1.17-1.25日每晚9点准时开抢。除夕晚上10点，还将开设抖音专场。红包池一共5亿哦~

5. 1万个万元锦鲤红包。集卡、参与红包大会、分享视频、观看直播等都有机会获得1万元的锦鲤红包。

划重点：

今年字节跳动旗下多款产品都接入了抢红包活动，抖音、今日头条等都可以玩起来！

QQ

时间：

除夕、大年初一

玩法：

答题抢荷包。点击手机QQ消息窗口的右上角吊坠，或者下拉小程序入口，从顶部广告图进入活动答题。题目以成语、对联等形式出现，答题结束后，只要不是0分，就可以点击“立即领取奖励”开奖，奖品包括现金红包、游戏皮肤、优惠券等。

划重点：

QQ团队请来了邓伦、迪丽热巴、郭麒麟、鹿晗、刘昊然、TFBOYS、王一博、吴亦凡等明星送出新春祝福，看看有没有自己喜欢的爱豆~

百度

时间：



1月15日00:00-1月24日20:30

玩法：

1.今年百度旗下多款App都可以参与抢红包，包括百度App、百度极速版App、好看视频、全民小视频、百度贴吧、百度网盘、百度地图、爱奇艺等。集齐10种好运卡，瓜分2亿现金红包，包含团圆运、健康运等7种普通卡，享瘦运、招财运等3种稀有卡。

2.拉人组队，瓜分3亿元现金红包，17日零点开始，截止到24日24点。

划重点：

拉人组队不设上限，拉人越多红包越大。那个，隔壁的大爷大妈……

腾讯微视

时间：

1月14日-2月8日；集家乡卡1月22日开启

玩法：

1.发视频红包，送现金红包。塞1分钱发视频红包，红包将翻倍，最多88888倍。微视还会在你的视频中隐藏彩蛋，好友领取红包可以随机获得彩蛋现金。

2.红包雨。看视频领红包，红包池为千万级别，每晚19点有明星空降发大红包。

3.集家乡卡。从1月22日起（腊月二十八）到元宵节期间，“集家乡卡瓜分2亿红包”：每个省市自治区各推出地标卡、风景卡、美食卡、文化卡、新时代卡五种卡片，用户集齐自己家乡的五张卡，就可以在正月初五和元宵节，瓜分共计2亿的现金红包。

划重点：

今年春节，微视抢红包突破想象，上演了一场孤独逆行。为什么这么说呢？因为当所有App都在给用户发红包的时候，只有微视让你往红包里塞钱。

话说回来，想靠抢红包致富还是有点困难，毕竟不是你不是信小呆。不过过年嘛，还不就图个乐呵！祝大家都能有个好手气！