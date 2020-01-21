已有1.68亿人集齐支付宝五福：每人平均不到3块钱

IT之家1月21日消息 一年一度的支付宝集五福活动又开始了。

2020年的支付宝集五福时间从1月13日（腊月十九）开始到1月24日（除夕）。今年的支付宝集五福活动继承了此前的五福活动玩法，包括AR扫福字、蚂蚁森林浇水得福字等，除此之外，今年支付宝带来了全家福卡。

支付宝App五福页面实时显示，截止到1月21日晚间19点30分之前，已经拥有超过1.68亿人集齐支付宝五福，按照总额5亿来算，平均每人只能分到约2.97元左右。

历年支付宝集五福活动集齐人数：

2016 年，79 万人平分 2 亿，每人分到 271.66 元。



2017 年，1.68 亿人随机分 2 亿，每人平均不到 1.2 元。



2018 年，2.6 亿人随机分 5 亿，平均每人不到 2 元。



2019 年，3.27 亿人随机分 5 亿，平均每人不到 1.6 元。

值得一提的是，今年支付宝还加入了全新的全家福，所有集福卡的地方都可能出现全家福，拥有全家福就有机会抽取“帮还全家花呗大奖”，1月24日开奖，共888份。若和家人一同组建“我的家”，奖品金额将从18888元提升到48888元。抽到此卡后，“我的家”所有成员可见，可抽取大奖。

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