任正非达沃斯发言实录：美国不必过于担心华为的成长

2020冬季达沃斯年会于1月21—24日在瑞士达沃斯举行。本次论坛的主题为“凝聚全球力量，实现可持续发展”，本次会议华为创始人兼CEO任正非出席并发言。

任正非表示，华为公司本来是一个很亲美的公司，华为公司今天能那么成功，绝大多数管理都是向美国学习的。因为我们从创立到现在，我们雇佣了几十个美国的顾问公司，教我们怎么管理。在教我们管理的整个过程中，实际上我们的整个体系很像美国，美国应该感到骄傲，它的东西输出以后，给我们带来了一个发展。

以下为任正非发言：

我读过哈拉利《未来简史》、《今日简史》的书，他对人类社会规律的一些认识，对科技、对这个社会结构和人们意识形态的影响有些观点我还是认同的。但是首先要看到科技是向善的，科技的发展不是为了作恶，而是向善。人类历史经历了一个漫长的历史，因为在过去几千年的历史，人类技术进步和人们生理进步基本上是同步的，人们内心没有恐慌。当火车、轮船出现的时候，包括纺织机械出现的时候，人们也出现一些小的恐慌，但是为后来的工业社会的发展，这些恐慌就消除了。

因此，在这个社会不断发展的过程中，社会进入到信息社会了。进入信息社会这个时代是什么时代呢？是电子技术已经高度得突破了。尽管摩尔定理还会约束电子技术的进步，但是今天把芯片的能力已经精进到2微米、3微米，已经不是问号了。第二个，信息技术由于计算机能力的极大提升，已经让信息技术撒满了这个世界。生物技术的突破、各种技术的突破，跨学科、跨领域的突破，学科交叉创新的突破，给人类社会给予了一个能量，这个能量就是技术大爆炸。这个爆炸是给人们带来一种恐慌，这个爆炸是好呢还是坏呢？我认为是好的。

我认为人类在新技术面前总会利用它来造福这个社会，而不是利用它来破坏这个社会，因为整个社会的绝大多数人向往未来是幸福的生活，不向往是恶的。

我刚出生的时候就是原子弹在广岛爆炸的时候，在我5、6岁，7、8岁的时候，人类最大的恐慌就是原子弹，全球都恐怖原子弹。但是随着人类社会拉长了镜头来看，原子能发电、原子能所造福的社会，包括放射性在医学上、在各方面的应用，都造福了人类。

所以，我们今天对人工智能没有必要这么恐慌。原子弹爆炸可能会伤害人类，人工智能的发展不会有这么大对人类的伤害。当然我们研究的主要是弱人工智能，是有边界的，是有一定条件的，是有一定数据支撑的，比如说汽车的驾驶、矿山的开采、药物技术等等一系列这些东西还是有边界的。这个边界在人工智能提高以后，它是大大地创造了财富。

大家说在创造财富的过程中，有很多人失业了，那这是社会问题。但是财富创造出来总是比没有好。今天我们这个社会不管是穷人，绝对财富是比过去几十年以前都多了，但是贫富悬殊拉大了，并不等于穷人是走向更加绝对贫困了。解决这个社会贫富悬殊是社会问题，不是技术问题。

其实中国现在的教育还是沿着工业社会那种教育方式，主要以培养工程师为中心的教育体系，所以人工智能在中国不可能发展很快。人工智能需要大量的数学家，需要大量的超级的计算机，需要超级能力的连接、超级的程序，这些地方来说中国还是一个在科技上起步的国家。所以，我认为美国自己的忧虑过多了。

因为美国长期习惯它就是世界的老大，每件事情都应该它做得最好，某一件事情别人做好了，可能心里就不一定很舒服，它这个不舒服不代表世界潮流。我认为全人类最终都要很好地研究人工智能，研究这个东西怎么造福人类。

刚才哈拉利先生专门讲了，就是要制定一些规范，什么东西允许研究、什么东西不允许究，来控制它的走向。

我个人认为，在20、30年之内或者更长的时间之内，哈拉利先生想的就是电子技术侵入人类这个思维，和人融成一种新的形态，我认为在二三十年内还不会出现。最早出现就是生产的过程、生产的效率，创造更多的财富，只要有更多的财富，政府就有分配的东西，就能平衡社会矛盾。

我这次在《经济学人》发表一篇文章的时候，也引用了电子、芯片和基因结合起来，会形成什么样的东西。《经济学人》杂志给我删掉了，因为这也是挑起了一个话题。我马上同意了，我知道我自己出了一个难题。

本来华为公司是一个很亲美的公司，华为公司今天能那么成功，绝大多数管理都是向美国学习的。因为我们从创立到现在，我们雇佣了几十个美国的顾问公司，教我们怎么管理。在教我们管理的整个过程中，实际上我们的整个体系很像美国，美国应该感到骄傲，它的东西输出以后，给我们带来了一个发展。

因此，从这一点出发，我认为美国不必过于担心华为在世界上的地位和成长。美国实体清单去年打击我们，没起到多大作用，因为我们认为我们基本上能抵抗得过来，我们过去就已经做了一些准备。

今年美国又会升级技术来打击我们，但是我们认为我们受影响也不会非常大。因为我们本来在十几年前是一个很穷的公司，我在20年前自己并没有房子住，我是住了一个30多平方米的房子。钱到哪儿去了？都全投资到公司的研究、开发商去了。我们那个时候如果美国有了安全感，我是不需要做备份的。说因为我们没有安全感，我们就做了备份，花了几千亿做了备胎。所以，第一轮打击我们应对了。

今年技术打击我们，我们有去年第一轮打击我们的经验和队伍的锻炼，所以应对今年的打击，我们更胸有成竹，不会出现这个问题。

但是世界会不会因此分裂成两个世界呢？我认为不会。因为科学是真理，真理只有一个，任何一个科学家发现这个真理，他就广播，让全世界都知道。科学技术这个底层全世界是统一的，但是技术发明本身就是可以多元化的。你看汽车就是有多种汽车型号在竞争，这种竞争是有利于社会进步的，不强求社会必须唯一推行一种技术标准。但是世界会不会分裂？因为科学技术这个底层是统一的，所以不会分裂。

我们现在作为契约社会来说，我们应该更深刻地理解一个契约，比如矿山。一个矿山的开采可不可以完全由人工智能，没有人？可以的，我们已经实现在几千公里以内开采矿山。这个矿山如果在冰冻地区，在高海拔地区，这个价值一定是存在的。将来比如说一些龙头的矿山，像巴西的矿山实现这种开采方式，可不可以？可以的。说我们必须要对这个企业要进行深入的了解，才可能做到。当然我们深入了解也没用，主要还是一些搞矿山的专家和电子专家结合起来才可能了解。只有好的医生和电子的结合起来才能做到远程医疗。

因此，对人类了解的深入程度是一步一步地了解，至于将来电子侵入人类，人都变成神了。但是也不用担心，因为到80岁这个人就死了，灵魂是不能继承的，他不可能成为“神人”。

其实技术的交流越来越方便，人们对事物的认识越来越充分，其实人类在变得聪明，人类的聪明速度在加速。就像我们现在，其实有的时候我们看小学生的课本，我们已经不怎么看得懂了，我记得我们在大学学的很多东西，在中学里面就已经学完了，所以我们觉得人类实际上在这个信息社会中实际上是进步了，进步了还是要人来掌握这个东西，不同的人掌握不一样，解决的方式就不一样，人的主观能动性应该是存在的，不像病毒。