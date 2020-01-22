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官方护航央视春晚版权：仅优爱腾、网易云音乐等十家获网络传播权

2020/1/22 11:54:21来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家1月22日消息 今日国家版权局发布了2020年度第二批重点作品版权保护预警名单。

国家版权局指出，按照国家版权局《关于进一步加强互联网传播作品版权监管工作的意见》及版权重点监管工作计划，根据相关权利人上报的作品授权情况，现公布2020年度第二批重点作品版权保护预警名单。

相关网络服务商应对版权保护预警名单内的作品采取以下保护措施：除已获授权的机构外，直接提供内容的网络服务商不得通过互联网（含移动互联网）、IPTV、OTT平台提供直播、点播、下载等服务传播版权保护预警名单内的作品；提供存储空间的网络服务商应禁止用户上传版权保护预警名单内的作品；各网络服务提供商应当加快处理版权保护预警名单内作品权利人关于删除侵权内容或断开侵权链接的通知。

国家版权局表示，各地版权行政执法监管部门应当对本地区主要网络服务商发出版权预警提示，加大版权监测监管力度。对于未经授权通过信息网络非法传播版权保护预警重点作品的，应当依法从严从快予以查处。

2020年度第二批重点作品版权保护预警名单

名称

有关权利人

获得信息网络传播权的网络服务商

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关键词：春晚

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