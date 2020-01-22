小米手机晒2019年自家重要科技总结

IT之家1月22日消息 2019年初，小米成立集团技术委员会，全年研发投入了近70亿元，首发多项手机核心技术，今天小米手机官方发文回顾了这些技术，一起来看一下。

首款双折叠手机，手机、平板自由切换

2019年1月23日，小米林斌公布了小米的双折叠手机。

其叠起来是手机，展开来是平板，可以自由切换。不仅兼顾了手机的便携性，又兼顾了平板的大视野。

这是小米第一台折叠屏手机，也是市面首款双折叠手机。完全由小米自主研发，不仅实现了零度内折角，还有自主研发的“四驱折叠转轴系统”。

首发20W无线闪充

2019年2月20日，小米9发布，首发20W无线闪充，全系标配。小米9采用了全新无线充电硬件架构，使用了半压直充方案，将效率大大提升，最高可达20W的功率。

另外，小米9还配有20W无线车充，不仅在家里能闪充，在车里也可以闪充。

MIX3 5G，小米首款5G手机，率先实现8K视频在线播放

2019年2月24日，小米MWC2019发布会，小米首款5G手机小米MIX3 5G版正式发布，小米MIX 3 5G版采用高通新一代旗舰移动平台骁龙855，并搭配X50 5G调制解调器，结合小米智能天线切换技术，下载速率最高可达2Gbps以上。

小米MIX 3 5G版还利用中国联通5G试商用网络，率先实现了8K超高清视频在线播放以及5G视频通话等应用。

首发100W有线快充、充满手机仅需17分钟

2019年3月25日，小米林斌向用户展示了小米超级快充实测，最大输出功率可达100W！给一台4000mAh的大电池手机充电，5分钟充电40%，充满仅需17分钟。

屏下相机技术

2019年6月3日，小米公布了最新的屏下相机技术：小米隐视屏。

小米隐视屏可以有效避免刘海屏、水滴屏带来的视觉割裂，正面看就是完整的全面屏显示。自拍时，前置相机上层的屏幕可以变成“透明”状态，使得光线可以充分进入，完全不影响前置拍照。

小米MIX Alpha首款环绕屏

2019年9月24日，小米MIX Alpha发布，它是首款环绕屏，当屏幕点亮的一瞬，手机正面、侧面、背面几乎全是屏幕，通体的环绕屏让小米MIX Alpha的屏占比达到了惊人的180.6%。

小米MIX Alpha采用了全新的贴合方式和整机装配方式，并创新的采用了柔性环绕屏下指纹技术等。另外，小米MIX Alpha的相机采用目前超高解析力、超高像素以及超大传感器尺寸的1亿像素相机，首次突破亿级像素壁垒。

首发30W无线闪充无线充电

9月24日，小米还发了一款支持30W超级无线闪充的小米9 Pro 5G，它是目前行业超快的手机无线充电技术。

作为小米自研的无线充电解决方案，在硬件架构上做出了重大创新：4:1高效直充架构，通过双层级电荷泵进行两级降压，大大降低了充电过程中转化的能量损耗，69分钟就能充满4000mAh电池。

首款量产1亿像素相机

2019年11月5日，首款量产1亿像素的小米CC9 Pro发布，采用了目前市面上超高的1亿像素，以及目前市面上超大的定制1/1.33”超大手机感光元件。还有全系标配7P镜头、双OIS光学防抖等。