谷歌Chrome安卓版测试全新共享界面：二维码和截图来了

IT之家1月21日消息 分享是各大互联网应用的基础功能之一，而谷歌在Chrome浏览器安卓测试版中引入了新的共享界面来优化分享体验。

目前，根据外媒Android Police的报道，Chrome浏览器（Android版）正在引入自定义共享界面，这个界面会在传统的Android共享菜单之前显示。

新的共享菜单当前隐藏在chrome：// flags的标志后面。你还需要使用Chrome的测试版（例如Chrome Dev或Chrome Canary）才能启用该功能。

启用该功能并重启Chrome两次后，点击任意共享按钮时，会出现一个自定义的UI界面，其中显示两行共享选项。在底部，用户将看到传统共享选项的水平滚动列表以及“更多”按钮，可以拉起完整的本机Android共享列表。

该行的上方是另一行较短的全新Chrome专用共享按钮。“复制链接”和“共享到您的设备”是老功能了，而二维码工具和截图则是新功能。

二维码工具很简单，你可以扫描二维码，也可以将网页以二维码的方式分享出去，截图功能则可以让用户编辑和共享屏幕截图。

目前这两个功能都在测试中，相信不久后就会在正式版中引入，感兴趣的小伙伴可以关注一下。