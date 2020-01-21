万亿市值只是开始，科技巨头的统治时代刚刚到来

上周四晚，科技巨头Alphabet成为史上第四家市值达到万亿美元的公司。一些分析师甚至预测，这家于21年前成立于硅谷车库的公司，可能会在“不久的将来”再次升值，市值突破2万亿美元大关。



华尔街银行家之间的共识是，没有什么能阻止Alphabet或其他所谓“FAANG”科技巨头的股价暴涨。在过去的一年中，Facebook、亚马逊、苹果、Netflix和谷歌的总市值增加了1.3万亿美元，相当于FTSE 100指数中所有公司市值的一半，或墨西哥的GDP。

德勤全球技术研究主管Paul Lee说：“数字如此之大，以至于我们大多数人甚至都无法量化其价值。即使你将其描述为与一个大国的经济总量相同，也仍然很难理解数字。”

Lee表示，尽管自首次进行谷歌搜索以来已经20多年了，但该技术的各个方面仍处于起步阶段。例如，当前几乎所有搜索都基于单词，但是基于图像和视频的搜索可能更快、更准确。

他说：“目前，自助式结账还相对原始：你必须逐一扫描每个产品的条形码。但是使用天花板上基于摄像头的新型机器视觉技术，商店将能够‘看到’你捡起的商品，并立即向你收取费用。你可以不用结账，直接走出商店。这只是即将到来的自动化的一种形式，它将在未来改变我们的生活，并提高生产率。”

Lee表示，预计科技公司将从他们数十亿用户所产生的大量数据中获利，从而彻底改变我们生活的方方面面。

Baron Capital的投资组合经理Michael Lippert说：“似乎搜索早已经融入我们的生活中。谷歌已成为多个领域的关键领导者之一。”

分析师Brian White表示，尽管美国国会、50名州总检察长和司法部即将进行隐私和反垄断调查，但他仍希望Alphabet的规模和甚至继续增长。

他表示：“尽管我们预计反垄断言论将在今年美国总统大选之前达到震耳欲聋的水平，但我们不担心Alphabet的潜在拆分可能。我们继续认为，Alphabet的增长前景、在数字广告领域的领导地位和现金充裕的资产负债表被低估了。”

苹果、微软和亚马逊都已经加入万亿美元俱乐部，虽然亚马逊近几个月来再次跌破了1万亿美元。苹果在2018年8月成为第一家市值突破万亿美元的公司，并且在随后的17个月内，市值增长38%，达到1.38万亿美元——约为荷兰皇家壳牌公司（英国最大公司）的六倍。

自2013年CNBC电视节目主持人Jim Cramer首次提出“FANG”概念以来，已经发生了多次变化。最初的概念分别代表了四支高绩效科技股：Facebook、亚马逊、Netflix和谷歌。

苹果的加入带来了第二个“A”；随着微软于2019年4月加入万亿美元俱乐部，这一概念又演变为“FAMANG”。纽约证券交易所甚至创建了一个“FANG”+指数，其中还包括Twitter、特斯拉以及中国科技巨头阿里巴巴与Baidu。

《金融时报》上周在一篇文章中将2010年代描述为“FANG的十年”，并表示大多数专家预测这些科技巨头“将在未来十年里继续统治”。

亚马逊在将其首席执行官兼创始人杰夫·贝佐斯变成世界首富的同时，也于2018年夏季首次达到了万亿美元的里程碑。该公司的市值目前徘徊在9300亿美元左右。

股价在过去一年中上涨了50%的Facebook，目前正以6320亿美元的市值接近这一里程碑。

最近几周，几乎所有公司的股价都在飙升，因为市场预计它们在发布全年财务收益时将会发布强劲的数据。苹果、微软、Alphabet、亚马逊和Facebook这五家最大公司的市值，现在占标准普尔500指数中美国公司的19%。而在2015年，这一比例仅为12%，这也突显了科技公司快速增长的主导地位。

“在过去的一年中，Facebook、亚马逊、苹果、Netflix和Alphabet的总市值增长了45%，”证券经纪商AJ Bell的投资总监Russ Mould说。“目前，鉴于新产品或服务的发布将推动收益增长，投资者对此非常容忍；与监管机构相比，客户对数据使用的容忍度更高；从长远来看，这些投资将通过开辟新市场或增加现有市场的回报而获得回报。”

Synovus Trust的高级投资组合经理Dan Morgan表示，由桑达尔·皮查伊领导的Alphabet确实是“摇钱树”，“他们一直稳定地保持15%到20%的增长，当你考虑该模型的成熟度时，你会发现做到这一点真是太了不起了”。

投资公司J Stern&Co的首席投资官Christopher Rossbach认为，尽管面临着来自全世界政界人士和严格审查带来的威胁，Alphabet的市值仍可能实现翻一番。他说：“Alphabet加入万亿美元俱乐部，只是该公司的开始。在其核心在线广告业务及其货币化以及云计算业务方面，它仍然拥有更大的增长空间。”

Rossbach说，尽管在过去12个月中Alphabet的股价上涨了27%，但该股仍然处于“非常有吸引力”的阶段。

他说：“Alphabet作为人工智能和机器学习的明确领导者，正在为成为一家更大的公司奠定基础。Alphabet在不久的将来可以成为一家市值2万亿美元的公司，这对于长期投资者而言是一个极具吸引力的机会。”