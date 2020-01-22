AMD 8核R7 4800H跑分出炉：超英特尔i7-9700K

IT之家1月22日消息 在今年的CES上，苏姿丰推出了全新的R7 4800H移动标压处理器，8核16线程，号称性能达到桌面级。参数方面，R7 4800H为8核16线程，主频为2.9GHz，加速频率至4.2GHz，TDP为45W，采用了7nm工艺的Zen 2架构。

在发布会上，AMD称，游戏性能方面，AMD R7 4800H的跑分超过了i7-9750H 39%，甚至还超过了95W的i7-9700K。现在，推特爆料达人APISAK找到了AMD R7 4800H的3DMark Time Spy Cpu跑分，为8350分，比i7-9700K的8209分略高。

以上是权威媒体AnandTech的3DMark Time Spy Cpu跑分库，对比发现，新架构新工艺的AMD R7 4800H的跑分超过了初代线程撕裂者1900X以及英特尔的i7-6900K等HEDT处理器。需要注意的是，该跑分反映的是处理器的游戏性能，并不能代表其全部的性能。

在产品方面，戴尔G5 15特别版为目前首款搭载最新的7纳米Ryzen 7 4800H和7nm Radeon RX 5600M显卡的“3A”游戏本。

戴尔G5 15 SE配备了15.6英寸的FHD面板，144Hz刷新率，显卡为Radeon RX 5600M，是刚刚发布的RX 5600 XT的移动版本。戴尔G5 15特别版将从2020年4月开始发售。