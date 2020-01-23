春节干货：5G比4G抢红包快？真相来了

春节就要到了，大家是否已经在回家路上了呢？

“抢红包”作为一项老少皆宜、全民皆可参与的新晋过年娱乐活动，盲猜大伙儿今年春节肯定也少不了吧！从过去的长辈发红包，到如今的全民抢红包，不论红包大小，其实都为图个新年吉利如意的美好寓意。

相信不少小伙伴遇到过在群里抢红包手慢无的无奈，甚至是别人已经把红包抢空了可你还没收到红包的绝望。如果说是因为手速慢错过了红包，那也叫输的心服口服，但若是因为网速慢连红包都看不到，那才真叫是输的不甘不愿。

最近，我们在网络上发现这样一种说法：5G手机抢红包比4G更快。

这立刻引起了我们的注意，大名鼎鼎的5G还有此等用处？抱着在科普中传递欢乐、在轻松中坚持严谨的态度，我们联合“鹅板凳”，完成了这次“5G抢红包大测试“，结果会如何呢？

规则说明

另外，由于5G信号的穿透率不够稳定，信号强弱不同有可能对测试结果产生影响，本着严谨负责的态度，我们除上述规则之外又额外增加了一条——在5G信号强弱不同的情况下分别进行测试，同时每轮红包前先进行网络测速。

测试开始

ROUND 1

第一轮测试，我们选择5G信号较强的室外环境，测速显示，4G手机下行速率9.82Mbps，5G手机下行速率181Mbps。

在发送了9次红包后，4G手机获胜4次，5G手机获胜4次，双方平局1次。

这个结果让人有些意外，在网速相差数倍的情况下，4G和5G抢红包竟然打成了平手。

红包测试

ROUND 2

第二轮测试，我们来到了5G信号较弱的室内环境，此时4G手机下行速率14.9Mbps，5G手机下行速率21.9Mbps。

（咦，虽然说5G信号弱，但是这速度跟4G已经完全没区别了好么……）

在发送了3次红包后，4G手机竟然3-0完胜5G手机……这个结果比第一轮测试还要让我们震惊……

两轮测试后，我们开始反思测试方法是否依然不够严谨，考虑到虽然使用的是同款手机，但4G版和5G版在芯片上还是有所区别，所以，我们打算再次升级测试条件——用两部完全一样的5G手机进行测试，其中一部使用4G网络（关闭5G网络），另一部开启5G网络，结果会有不同吗？

红包测试

ROUND 3

第三轮测试，完全相同的两部5G手机，左侧4G网络下测速为21.3Mbps，右侧5G网络下测速为20.9Mbps，从网速来看，4G和5G速度已近乎相同。

（不得不再次吐槽：这真的是5G速度吗？看来5G网络的室内覆盖的确还需要加强噢）

令人意外的结果再次出现，4G手机又一次以3-0的比分战胜5G手机。

也许……真的是这个测试地点5G信号太差的原因吧……我们打算再重新回到室外5G信号较强的地方，开启最后一轮测速。

红包测试

ROUND 4

最后的测试在室外5G信号较强的地方，4G下行速度14.1Mbps，5G下行速度480Mbps。

本轮3次抢红包测试，4G网络胜出1次，5G网络胜出2次，5G终于战胜了4G。

那么……

经过这4轮花样测试之后，我们惊奇的发现，对于抢红包这件事情，4G和5G目前来看，貌似没啥区别，在5G信号弱的地方，甚至还不如4G网络来的稳当。

总结下来四个大字：还得靠手！

哪怕在理想测试条件下，5G抢红包也许会比4G快那么一丢丢（真的也只是一丢丢，几毫秒不到），还不足以对我们抢红包发家致富的大业造成多大影响。

好啦，玩闹过后还是让我们回归正题吧！这一期节目主要还是希望借着喜气洋洋的春节氛围，带大家从另一个角度认识5G。

小结

随着5G到来，行业内对5G新应用的探索正如火如荼进行，而普通用户们则更关心5G到底能给日常生活带来什么改变……刷剧更爽？下载软件零等待？还是仅仅茶余饭后让大家聚一起“斗”个速而已？

客观来看，5G作为新一代通信技术，杀手级应用还有待挖掘，而它未来究竟会给生活带来什么改变，2020年，也许会初见分晓。

最后，预祝大家春节快乐！