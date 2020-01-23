爆料：一加8 Pro可能会加入无线充电

IT之家1月23日消息 据外媒phonearena报道，OnePlus打造了一些令人难以置信的旗舰产品，当然也不能否认，尽管一加一直努力提供最佳配置，但它始终跳过了一项备受喜爱的功能，无线充电。幸运的是，随着OnePlus 8 Pro的到来，这一切都可能会改变。

Max J.最近发出的一条神秘推文强烈暗示OnePlus正在努力为OnePlus 8 Pro 添加无线充电支持。它鼓励用户“像专业人士一样充电”，并包含一个模拟图像，看起来可以显示即将到来的旗舰产品正在无线充电。

由于缺乏效率和一些过热问题，这家总部位于中国的品牌迄今不愿采用该技术。但是随着该功能的普及迅速增长，OnePlus似乎终于屈服于来自全球客户的压力。

OnePlus在充电解决方案方面拥有悠久的历史。早在2016年，它就推出了Dash Charge，向客户介绍了快速有线充电技术，该技术可“在半小时内提供一天的电量”。

该技术现在称为Warp Charge，并已进行了多次升级，最新的迭代称为Warp Charge 30T，这表明OnePlus将采用类似的策略进行无线充电。

目前，无线解决方案的运行速度相当缓慢，只有少数几个品牌提供了更快的解决方案，但是OnePlus多年来一直致力于该功能，因此希望它在OnePlus 8首次亮相时能够有更快的充电效率。

据报道OnePlus 8 Pro将配备6.65英寸弯曲边缘Fluid AMOLED打孔屏，并配有该公司最近宣布的120Hz刷新率技术。