曝三星Galaxy S20系列支持120Hz刷新率，折叠手机Z Flip搭载骁龙855

IT之家1月23日消息 来自XDA的Max Weinbach（@MaxWinebach）的一些新推文，我们现在有了一些关于三星Galaxy S20系列有关的新信息。爆料信息涵盖了三星Galaxy S20，Galaxy S20 +，Galaxy S20 Ultra和Galaxy Z Flip等手机。

据爆料，默认情况下，Galaxy S20系列将设置为60Hz的刷新率。这是智能手机的传统速率，Galaxy S20型号将能够根据用户的选择将刷新率提高一倍。

在120Hz频率下，屏幕以每秒120帧的速度更新。但是，更快的刷新速度意味着更长的电池寿命，这就是三星为新手机配备更大容量电池的原因。Galaxy S20将配备4000mAh电池，Galaxy S20 +将增加至4500mAh，Galaxy S20 Ultra将增加5000mAh。另一对有望提供120Hz刷新率的手机是OnePlus 8 Pro和OnePlus8。前者泄露的屏幕截图显示，OnePlus将在这些设备上提供三种选择：120Hz，90Hz和60Hz。据我们所知，Galaxy S20系列将只有60Hz和120Hz设置。

Galaxy S20 Ultra拥有6.9英寸动态AMOLED显示屏，12GB内存和128GB / 512GB存储空间，它还将具有“太空变焦”功能，这是一种100倍混合变焦，采用48MP潜望镜远摄系统，可提供10倍光学变焦。

S20因为搭载的6.2英寸显示屏较小，也正因如此，该型号的屏幕每英寸PPI总像素最高，为563；而Galaxy S20 +采用了6.7英寸的动态AMOLED显示屏，这两款手机都将配备12GB内存和128GB存储空间。

预计三星将在2月11日推出新旗舰，并将于3月13日发布。

有关三星Galaxy Z Flip的一些爆料，据传Galaxy Z Flip支持90度和180度使用。在90度时，手机的底部可以用作支架，而相机应用程序和视频聊天应用程序Duo将仅使用手机的上半部分。

Galaxy Z Flip将由Snapdragon 855移动平台提供动力，并配备6.7英寸动态AMOLED显示屏。搭载了一个12MP的后置摄像头，一个10MP的前置摄像头以及3300-3500mAh范围内的电池。有传闻称，Galaxy Z Flip的内存为12GB，内部存储空间可能高达256GB，其价格在1,000美元以上，可能低至800美元。