盘点光器件行业2019：5G周期已至，资本市场开始活跃

2018年，光器件行业的主旋律离不开“并购”二字，进入到2019年虽然并购浪潮和规模无法与2018年相比，但大大小小的收购重组时有发生，上规模的是英伟达70亿美元收购Mellanox，思科以26亿美元收购硅光子公司Acacia。整体趋势也符合Ovum所预期的那样，对于一个每年不足90亿美元的市场，需要更多的整合。

2019年对于光器件行业来说，正身处5G的发展机遇之下，这一年5G在全球范围内商用。为了满足5G大带宽，低延时，高可靠的需求，光网络基础设施需要进行新一轮的升级。作为光通信产业链的关键一环，好比人的“心脏”，光器件几乎占据了整个光系统成本的大约60%-70%。在行业最大客户中国移动确定承载方案，以及确定关键的前传方案之后，光器件产业链各方开始在5G大地上逐鹿。

5G周期已至，厂商跃跃欲试

GSMA最近统计，截至2019年底，全球已经有46张5G网络在22个国家和地区商用，另外有23张5G FWA网络在16个国家和地区商用，预计2020年，全球将有170家运营商商用5G网络。就我国市场来看，中国信息通信研究院副院长王志勤表示，截至2019年底我国已建成超过13万座基站，5G套餐签约用户超过300万。

5G带来了全新的市场，最直接的，5G基站部署需要光纤互联，将会带来大量的前传、中回传光模块需求。此前有业内人士估计，5G时代宏基站的数量约为4G的1.5-2倍，保守计算需要前传25G光模块3600万只，乐观估算需要前传25G光模块9600万只。与此同时，为了满足室内的覆盖需求，保守估计将产生数千万座5G小基站，光模块的用量同样可观。

2019年MWC 19上海期间，中国移动研究院网络与IT技术研究所副所长李晗表示，基于光纤节省、低成本、可管控的综合考虑，半有源式Open-WDM是5G前传的可行方案。随后在光博会期间，中国移动正式对外公布基于Open-WDM的5G前传MWDM方案，一时间轰动整个光通信产业链，论坛现场人潮涌动。光模块产业链人士也纷纷表示能够满足中国移动的5G前传方案需求。

中国移动前传方案确定，光器件厂商们已经摩拳擦掌，提供相应的解决方案和产品。之后，在2019中国移动全球合作伙伴大会前夕，基于中国移动首创的MWDM技术的业界首个半有源5G前传创新试点圆满成功，包括光迅、华工正源、铭普光磁、索尔思等光模块厂商的解决方案均通过测试验证。

在2019年12月26日，中国移动正式启动5G承载SPN设备（新建部分）集采，满足28个省、自治区、直辖市的5G建设需求，预估采购规模采购145,663端，5G网络规模建设一触即发。据业内人士透露，2020年我国将建设65万座5G基站，2021年后将形成每年百万站的规模。

与5G同处一个发展周期的当然还有千兆固网。今年4月，工信部明确要求开展“双G双提”，推动移动宽带和固定宽带双双迈入千兆时代。中国信息通信研究院技术与标准研究所所长敖立指出，以10G PON接入技术为支撑，带来千兆宽带接入能力，与此同时，10G PON已经具备规模部署条件。工信部也要求在超过300个城市部署千兆宽带网络，下一代PON器件模块可期。

与此同时，随着5G、大数据、云计算、人工智能的高速发展，流量暴增，爆发的数据需要与之相对应的数据中心计算与存储来承载。另外，为了满足部分时延敏感业务的需求，5G引入边缘计算，可想而知5G时代将产生数量可观的边缘数据中心节点，也将带来新一轮光器件需求。

国内资本逐鹿光模块市场

也正是由于5G时代的到来，或者说是5G全周期的开启，让光模块的价值凸显。正如前文所说，5G基站建设密度预计将高于4G，基站互连必将带来海量的光模块需求。与此同时，运营商在今年开始试水直采光模块，中国电信已经直采了85万只。预计明年运营商仍会推进这件事。运营商、设备商、器件商会有更多的博弈，机遇与挑战并存。LightCounting指出，无线前传光模块市场2019年可能达到8亿美元，远高于预期，大部分需求来自中国。随着5G部署的进一步推进，明年这一市场将更加火爆。

近年来，越来越多主营通信相关业务的上市公司，通过收购公司、收购技术团队，或者设立新产品线等方式，涌入到光模块领域，例如长飞、亨通、中天、铭普光磁、金信诺、特发信息等，2019年的表现尤为明显。据悉在光通信重镇武汉·中国光谷，林立着来自全国各地企业的数十个光模块研发中心。

与此同时，与往年相比，今年国内资本对光器件领域的操作明显多于国外。先是上海剑桥4160万美元收购Lumentum子公司Oclaro Japan,Inc.的光模块产品线，并将其搬回中国；之后特发信息收购四川华拓64.64%股权，进入光模块市场；另外，极致兴通引入安费诺注资；此外，飞速（宇轩网络）与铭普光磁达成战略合作；还有光库科技1700万美元收购Lumentum铌酸锂高速调制器资产。

资本市场的频繁介入，正是看到了5G全周期内光器件的海量市场需求。以及在当前复杂的国际贸易环境下，资本越来越看到核心技术的力量和重要性。

客户间的竞合关系突出

正如文章开头所说，2019年光器件行业并购仍是不变的主旋律，但与以往不同的是，今天的并购开始出现纵向整合，设备厂商、集成商收购光器件厂商，形成完整的解决方案。另外，无论是复杂的外部环境，还是企业自身技术需求的紧迫性，或者是成本上的考量，部分企业开始自研光器件等产品。

用LightReading特约专栏作者James Kisner的话说，当今光通信行业正处在混乱环境之中。在当前的光通信行业中，从光芯片到光器件、光模块、光纤光缆、光设备，甚至最终客户，每一个领域的参与者之间存在着相互竞争，即使在其他方面的业务仍是相互合作关系。

今年，阿里巴巴宣布将自研，并通过外包的方式生产400G光模块；Facebook计划绕过光模块，直接封装光学器件；思科不断收购硅光子厂商；华为英国买地建光芯片工厂，同时扩建武汉光谷的光工厂等等。这也将成为未来光器件行业的发展趋势，也是在当前较为紧张的国际关系下企业规避风险的必然选择。可以说，传统的产业价值链遭遇严峻挑战，光通信客户关系乱了。

客户直接变成了竞争对手，对于任何一个企业而言都是不太能够接受的。虽说以思科收购Acacia为例，虽然Acacia公司总裁兼首席执行官Raj Shanmugaraj表示，收购完成后，思科和Acacia将继续为现有的Acacia客户提供服务和支持，但是在商业市场环境下，能持续多久存在很大疑问，因为几乎没有任何企业愿意牺牲自己的利益去给竞争对手供货。

但是，生活还得继续，企业还需继续向前发展。未来几年，无论是光器件厂商还是系统设备商，一方面应该看清供应商关系变化，及时规避供应链风险；另一方面，或许应该顺应竞合关系不断突出的行业发展趋势，通过相同的方式或并购，或战略合作，完善产业链的同时，重新定位业务布局。