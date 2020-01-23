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OPPO神秘5G新机曝光：Reno3新版本？

2020/1/23 15:35:55来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月23日消息 近日，一款OPPO 神秘5G手机入网工信部，型号为PCLM50，不过手机的图像尚不可用，因此我们也无法判断手机的具体型号。

不过从公布的配置来看，OPPO PCLM50是5G智能手机。手机尺寸为160.3 x 74.3 x 7.96mm，重180克。PCLM50智能手机的尺寸和重量与上个月正式发售的PDCM00 / PDCT00 OPPO Reno3智能手机相同。因此，有一种可能性，即PCLM50可能是新版本的Reno3手机。

OPPO PCLM50手机具有6.4英寸AMOLED显示屏，1080 x 2400分辨率。配备Reno3一样的水滴屏幕。配备了3935mAh的电池。上个月出现的3C认证表明它支持30W快速充电。

Reno3的配置列表显示它是由2.2GHz八核处理器驱动的。但是，新发现的OPPO PCLM50手机的具有2.4GHz八核处理器。它可能配备了Snapdragon 765G处理器，内置8 GB的RAM，具有128 GB和256 GB等存储版本。

相机方面，OPPO PCLM50手机配有3200万像素自拍相机。后置4800万像素+ 800万像素+ 200万像素+ 200万像素四摄像头设置。

图为Reno3

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关键词：OPPOReno3

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