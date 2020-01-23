微信发布2020春节四大彩蛋：扫一扫识物、红包封面、表情雨...

IT之家1月23日消息 1月22日，微信官方发布了2020春节四大彩蛋：用扫一扫识物去发掘春节更多乐趣，发一个带有独特个性封面的拜年红包，用诚挚的祝福下一场欢庆的表情雨，也可以带上父母去国外度过一个优惠多多的异国春节。

扫一扫识物

春节期间，用户想了解亲友赠送的礼品信息，无需询问他人或打字查找，打开微信用扫一扫识物，即可轻松获取相关信息或同款商品。

目前，用户将微信更新7.0.9及以上版本后，可在微信“扫一扫”中左滑，或者在“扫一扫”底部点击“识物”进入，将要扫描的物品正面对准屏幕中心，完整扫描物品，手机保持稳定静待1-2秒后，即可识别成功。识别出的物品将显示出价格、品牌百科、相关资讯、相关商品的信息。

目前，微信扫一扫识物已经支持食品、美妆、数码、箱包、衣服、鞋子、玩具、家具、手表、图书、汽车等品类。

最独特的红包封面

1月9日，张小龙在2020微信公开课PRO现场发布的视频中提到“春节即将到来，我们在红包上，也有一些新的创造，也可能吸引你来发挥你的创造力。”随后微信红包封面开放平台上线，用户将微信更新到7.0.10版后，即可在手机客户端免费领取定制红包封面并在有效期内免费使用。

目前包括GUCCI、FENDI等国际品牌及和平精英、QQ飞车等国内热门游戏IP纷纷推出限量定制的微信红包封面，用户可前往相关品牌、IP官方公众号了解领取详情。

表情雨

每年春节期间，微信团队都会设置一些关键词，成功触发后便会收获表情雨。据微信团队表示，2020鼠年表情雨的关键词有这些：新年快乐，新春快乐，鼠年快乐，鼠年大吉，鼠你幸福，五福临门，幸福美满，迎春接福，财源滚滚，恭喜发财，财运亨通，财源广进，招财进宝等等。用户在发送包含以上关键词的祝福语之后便会触发酷炫的表情雨。

除了和春节祝福语有关的聊天彩蛋，微信团队还尝试和品牌合作，引入了更多有趣的互动方式，用户可以在使用微信过程中尝试发现更多彩蛋。

春节跨境支付优惠

新春之际，微信支付还全新上线了2020年春节跨境支付优惠，用户通过“境外游礼包”小程序可领取多重礼包，涵盖境外通用优惠券、超优汇率券、惊喜汇率券等多种礼券，最高金额优惠券达2020元。用户在中国大陆境外的线下门店消费使用微信支付将享受相应优惠，活动将持续至2月29日。

目前，微信支付已覆盖海外60个国家和地区，支持16个币种，覆盖百万境外商户，成为用户与海外商家在支付场景下不可或缺的交易介质。