Plague《瘟疫公司》成为苹果App Store付费游戏榜第一

IT之家1月23日消息 最近随着武汉新型肺炎的疫情发展，一款有关传染病的游戏——《瘟疫公司》在近期登上了iOS付费游戏榜第一，并且已经持续了几天。

编辑推荐：致命瘟疫已经开始蔓延，人类存亡危在旦夕。病毒毁灭性够强吗？扩散范围够快吗？世界末日还有多久到来？掌握一切的潘多拉盒子就在你手中！拯救世界的英雄固然万众敬仰，但有时禁忌的乐趣也许更令人着迷。

《瘟疫公司》是一个非常真实的策略模拟类游戏。

您的病原体刚刚感染了“零号病人”。现在您必须适应这个世界，不停改进病原体的传染力和抵抗力，以便应对人类的反击措施，最终进化成一个全球性的恐怖瘟疫。

这是为iPhone和iPad设计的全新游戏，保证将游戏（和您）的标准一同推向更高境界。这是您和全世界的竞争 - 唯有强者才能生存！

游戏介绍：

《瘟疫公司》是一款极受全球玩家欢迎策略游戏。游戏中提供了细菌、病毒、真菌、寄生虫、朊病毒、纳米病毒和生化武器七种病原体，统称为游戏的基本病原体。游戏开始前为病原体注入一定的基因序列来改良病原体的属性。还能开启作弊模式：无解药模式、隐蔽模式、无限模式、爆发模式、随机作弊模式、幸运模式六大作弊模式各具特色！

《瘟疫公司》要求玩家将所选定的病原体散布到世界各地，从而制造一场超级瘟疫，最终让全人类死于该传染病。

而在病原体传播和感染的过程中，玩家需要不断修正其传染性和抵抗力，以应对来自世界各国政府及科学家们的反击措施。初始版本下游戏提供了细菌、病毒、真菌、寄生虫、朊病毒、纳米病毒以及生物武器七种基础病原体，在后续更新版本中补充了虚构的特殊病原体Neurax蠕虫、Necroa病毒、猩猩流感和暗影瘟疫。

Plague Inc. (瘟疫公司)目前售价3元，点击访问：苹果商店