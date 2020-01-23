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微软CEO纳德拉：科技公司要像保护人权一样保护数据隐私

2020/1/23 22:05:26来源：新浪科技作者：李明责编：骑士评论：

北京时间1月23日晚间消息，据国外媒体报道，微软CEO萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）今日在达沃斯举行的世界经济论坛年会上表示，数据隐私必须要被视为一项人权，需要得到大力保护，并具有完全的透明度。

纳德拉还称，还需要确保的是，在使用这些大量的数据之前，首先要征得用户同意，并确保使用这些数据的后果对社会是有利的。

当被问及“在做好事（即“不作恶”）的同时，又能把公司做好的秘诀是什么”时，纳德拉说，“归根结底是有核心业务设计：当你做得好的时候，你周围的世界也会做得很好。”

“人和机构都是我们社会的一部分，所以如果你不考虑更广泛的系统，它就不稳定。问题最终还是会回到‘市场在说什么，社会在说什么？’”

在回忆起自己移民到美国，后来涉足软件行业的经历时，纳德拉称：“过去30年是一个令人惊叹的市场准入期，但我们需要不断壮大，因为世界变得更加复杂。”

关于隐私，纳德拉认为，数据尊严是至关重要的，下一层面的工作不仅是隐私，人们还应该能控制自己的数据在世界上的使用方式。他说：“如果消费者能像广告商一样从他们的数据中受益呢，那将是怎样一种情形？围绕数据尊严，我们还有许多工作要做。”

谈到人工智能，纳德拉说：“确保人工智能不存在偏见的最好方法是，让团队来创建人工智能，代表我们希望它具有的多样性。”另外，监管应该更多地在使用人工智能时进行，而不是在设计时。

事实上，早在2018年11月，纳德拉在伦敦举行的“微软未来解码大会”（Microsoft Future Decoded）就曾表示，他支持将隐私作为一项“人权”，并呼吁科技公司保护用户免受网络威胁。

在纳德拉之前，苹果公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）曾多次强调苹果对用户隐私权的重视，称“我们把隐私权看作是基本的人权”。

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关键词：微软纳德拉

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