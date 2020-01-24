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富士正式发布X-T200无反相机：700美元，支持4K 30fps

2020/1/24 8:58:48来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月24日消息 2020年1月23日，东京—FUJIFILM Corporation（总裁：Sukeno Kenji）宣布，在紧凑型和轻型无反数码相机X系列产品阵容中增加了新成员“FUJIFILM X-T200”（X-T200）。

X-T200计划于2020年2月下旬发布。

X-T200具有比X-T100更佳的设计。前面是新的握把，可以使新型号的使用更加舒适。在背面，圆形d-pad已让位于操纵杆。与之前的产品相比，X-T200的重量也减轻了80克。

X-T200具有X-A7的24.2MP APS-C传感器。富士胶片声称，与X-T100相比，新相机具有更高的自动对焦性能，并具有传感器上的相位检测自动对焦点。数据读取速度提高了3.5倍，该相机可以使用AF进行8fps连续拍摄。

X-T200具有与X-A7相同的新型全铰接触摸屏显示器。显示屏的宽高比为16：9，针对视频进行了优化，并且亮度高达1000尼特。电子取景器与X-T100相同，放大倍率为0.62倍，点分辨率为236万。

X-T200具有显着升级的视频功能。X-T100无法使用的15fps拍摄4K视频时，X-T200可以30fps拍摄4K或以120fps拍摄1080p。它内置麦克风，提供USB-C至3.5mm适配器，您还可以插入一对耳机来监听音频。

视频中的自动对焦也得到了极大的改善。现在，您可以在视频过程中进行面部和眼睛跟踪，并且可以选择将对焦点集中在一群人中的某个特定人上。还有一种HDR视频模式，从技术上讲，它仍然是SDR视频，但是使用色调映射可以捕获更大的动态范围。添加了数字云台模式，通过电子防抖实现稳定拍摄等等。

富士X-T200机身的定价为700美元（约4588元），搭配XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ套件镜头的定价为800美元。富士还以199美元的价格推出了XC35mmF2镜头，相机和新镜头将于2月下个月上市。相机将提供银色，黑色和金色三种颜色。

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关键词：富士TX200

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