春节将近，我们的钱还没要回来

2019年过去了，创业寒冬在这一年体现的淋漓尽致。根据IT桔子数据显示，全年死亡的新经济公司达338家。老赖成为2019年最热关键词。

时代数据对2019年前11个月的统计显示，这些公司创业失败均离不开市场定位问题、资金问题、团队问题、产品问题、运营问题以及外部因素等六个原因。但最突出的原因还是商业模式匮乏、资金链断裂以及外部因素。从所属行业来看，关闭最多的是金融公司，其次是电子商务，之后是本地生活和企业服务。

在全年死亡的338家公司中，包括熊猫直播、麻辣诱惑、淘集集，IT桔子对他们共同的死亡原因总结为“现金流断裂”。他们倒闭后，影响了无数员工、合作商，从年初到年末发生了大规模的裁员、欠薪、维权事件。

此外，OYO中国也面临了上述问题。猎云网采访了以上四家公司的合作商，他们代表了娱乐直播、互联网餐饮、社交电商、连锁酒店四个行业。创业公司遇到的问题，把合作商带入致命的困境，他们被迫来承受这些损失。

过去一年，他们的讨债之路异常艰辛。如今，春节将近，他们依然在讨债的路上。

以下为他们的自述（经过编辑整理）：

为了讨钱，我妹妹差点割腕

淘集集商家童晓南

我在家里是大姐，我们姐弟四个人在淘集集开了24个店铺，加起来总共被欠400万货款。现在我弟弟妹妹的情绪都非常不好，我妹前几天为了债务的问题心情烦躁，跟她婆婆吵架，差点要喝农药，幸亏我妹夫把药瓶给抢了，现在家里的农药、菜刀都锁起来了，不能给她看到。

我们之前就是做电商的，2018年11月，偶然有个机会知道淘集集，交了2000块钱保证金，入驻了这个平台。上面的流量还可以。到2019年4月，我们看到流量很好就扩大了投资，在淘集集上开了很多店铺，做服装。

淘集集最开始对外招商的时候，宣传的是T+1天，就是发货15天后，点击提现一天就到账。后来慢慢地，T+7天，T+10天，T+半个月，T+一个月……最后一直到6月28号，他就完全没有回款了。从那时到现在，我们被压了三个多月的货款。

我们一直在等它的打款。淘集集有微信商家服务，我们催了小二好多次说，打款速度要快一点，小二一直说财务处理比较忙，已经尽快在处理了，让我们再等等。每次催都是这样的话。

到9月底，过了国庆7天假，10月8号了，还一直没打款。10月10号，几百个商家就跑到淘集集上海总部去闹。我们也去了上海。当时，最多的一天有六七百商家，有的在淘集集总部，有的去市政府，有的去法院，有的去经侦。经侦那边的答复说，淘集集现在还在营业，他也没有跑掉，我们没有办法抓人，不能立案。

淘集集让签一个债务重组的合同，他们说，你们要对我们有信心，支持我们现在拉投资，投资人的钱一到账，马上就给你们打20%，剩下公司上市市值达20亿美元后，就会把剩下的80%给你们，你们现在赶紧回去卖货。

我们都接受不了这个霸王条款。张正平威胁我们说，你们不签，到时候公司破产，你们一毛钱都拿不到，我去坐牢就是了。

很多商家就签了，签了合同的可以优先打款。我们也想着，多少拿回一点货款，止一下损就签了。张正平答应我们从10月8号后的货款结算正常，发货之后的15个工作日，点击提现，5天后到账，我们决定看看他承诺之后的货款。

从上海回来后，我们就继续发货了。10月31号，他发了公告，说公司经营正常稳定。然后12月3号他还说不信谣，不传谣，投资人打款已经到了最后的阶段，让我们继续支持他，努力发货。

到12月9号，张正平发公告说倒闭了，宣布进入破产清算，10号就把服务器关了。大家都还没反应过来，导致很多商家的数据都来不及保存。

包括买家，在他平台上买东西，人家已经付了款，我们还没有发货，消费者的款也没有退，他已经倒闭了。

后来，我们姐弟4个，还有一个广东的商家，5个人又去上海静安区的经侦支队。第一天保安不让我们进，第二天进了后，接待的警官一直不正面回复我们的问题，最后还是不给立案，也不开具不受理的回执。

法院我们也去了，法院说民事诉讼就是法院这边，公安那边是刑事，民事和刑事只能走一项。我们所有商家都想按刑事走，之前没有研究过法律方面的问题，我们是商家，只负责做生意，怎么样让价格更便宜，商品让消费者更满意，好评多一点，发货快一点。这一次我们很多商家都好像上了一堂法律课。

我们之前让淘集集拖了这么久的货款，因为我们相信这是个法治社会，淘集集也是经过工商注册的企业，但没有一个电商平台敢像它这么搞的，买家、卖家的钱全部坑掉。

我们也了解过民事诉讼，公司的财产跟他个人财产没关系，公司注册资金就100万，他破产也赔不了我们多少，如果按民事走的话，我们真的拿不回来。我们都希望走刑事追究资金的去向，因为现在他说钱用于拉新了。

拉新就是给消费者优惠券，消费者拿了优惠券买东西，货款应该是给我们的，也没有给，广告商那里也欠了钱，这个钱到底去哪里了？

我们已经没路可走了，12月19号，我们又去了淘集集的办公室，他们办公的26、27楼已经人去楼空，只有花钱请的保安人员，还有一个律师，一个淘集集的前员工。我问他们，你们谁能代表淘集集？他们都说不敢代表。

我们当时就崩溃了。去上海之前，我在家里把脚摔骨折了，打着石膏，在家里做什么都需要人扶。我听到好多人说淘集集人去楼空的消息，立马把脚上的纱布剪了，跛着脚去的上海。

我二妹当时说要死在那里，我们也下了死的决心，觉得不出个人命案子是不是都没人能解决？400万货款，我们没有多少利润，大多数都是我们的成本，原本我们是小康家庭，一下子搞的我们很贫穷，现在我家里房贷也还不起，欠一屁股的债，我们怎么活？

我说不活了，死了算了，楼上的窗子全部封了，我用灭火器要把窗子砸破，保安拦住了。我们两个姐姐情绪激动，跟我弟兄说，你把我们的孩子照顾好我们死了算了。

我不知道我妹什么时候拿了把刀，她就拿刀架在手脖子上，有人在后面，趁他不备把刀夺下来了。但她还是伤到手腕，不是很严重。后来派出所的人来了，就把我们拖走了，派出所的人说不让闹，影响治安。从派出所出来，我们不知道怎么办了。

当时我三弟拍了视频。视频我就看了一下，因为很揪心，我不敢去回忆，也不敢去看那个视频。如果不是家里还有孩子，我们真想就这样去了。十二月二十几号，我们就回家了。

回来后，1月份，我弟弟又去北京公安部反映问题，有一部分商家也去了。因为我们想走刑事。公安部这边说，要让上海公安或者检察院出一个不受理回执，然后交到北京就可以处理，没有回执，就不能越级受理。我弟弟就回家了。

我是湖南人，都38岁了，小孩上小学四年级，过了年学费都都交不起了，真的不知道怎么过年，我们现在脑袋里都是一片空白。我丈夫之前也是跟我们一起做，从10月份开始，他去外面打一点零工，赚个四五千一个月。

欠亲戚朋友的钱，我怎么见人呢？当时人家也是看我们做正规生意，这钱也不是拿去玩。现在做电商应该没什么风险，别人都想，你生意好肯定还的起。

我们现在生意停了，没有本钱，我们做不了。我妹妹那边也经常吵，天天在家哭。其实我们情绪都不好，在家里可能我稍微要坚强一点，我妹她是完全垮了，现在还后悔在淘集集割腕的时候，没有买更锋利的刀片。我弟从北京回来后也垮了。

现在天天有要债的上门，想起这件事我就很烦躁。几百万的事情还没有下落，一句话都没有，怎么安心找工作？继续打工，我何年何月才能赚回这点货款？

张正平不知道去哪里了，找不到人。我们去上海时，走访了张正平在上海注册的好多公司，在天眼查上面都可以查到。他好几个公司都没有人，不在实地经营。

我们这个群是从10月暴雷的时候组建的，那时候好多商家都跑到上海。100多万，200万的很多，几十万的也很多，欠的多的1000万的都有。

张正平欠我们的钱，我们找不到他，但别人可以找到我们。上次有一个重庆的商家，欠了快递的钱，被快递追账要跳楼，派出所劝下来了。去张正平那里的，有很多都要跳楼。

我们也问过律师，即使我们把民事官司打赢了，我们也拿不回这个钱，他平台注册资金就100万。现在淘集集还没有正式走破产程序，这也是我们活着的唯一一点希望。如果真的那一天，估计很多人都活不下去了。

熊猫倒闭前，头部公会拿出百万冲年度榜

熊猫直播经纪公司延边桔子文化传媒有限公司总经理刘毅恒

我们公司被熊猫直播欠514万。2016年年底，熊猫直播“星颜”板块刚成立，他们运营找到我说要开公会找主播，给的待遇还不错，我们就去做了。

最开始的时候上了10多个主播，后来越做越大，不到一年时间已经达到300多了，月流水都是300万、400万以上。到2018年4月，熊猫开始出现资金不足的情况，比如每个月月终，结算上个月的薪资、合作费用，他就开始拖，两个月一结。

但我们那时候也理解，并不是说熊猫这样，很多直播平台像斗鱼、虎牙也出现过这种问题。比如说它A轮、B轮、C轮融资进来，钱烧差不多了，可能会为了缓解一些资金压力，拖延一个月到两个月给公会结算，完了再去融新的资金，等新的资金进来，就会把之前的全部补完。大家都知道它资金比较紧张，所以也都没有在意，就继续跟着熊猫做下去。

一直到2018年12月，开始打年度的时候，他们CEO张菊元站出来跟我们说，熊猫要上市。他们之前接受了一个媒体的采访，说今年确实比较难，融资一直没进来，但是正在谈，无论谈不谈成，最托底的办法是王思聪会拿出自己的钱去做C轮的投资，那么熊猫就在2019年独立上市。

这句话就给我们信心，让所有公会继续打年度。还督促我们这种头部公会把钱全拿出来去冲年度，我拿了160万，据我所知，银河公会拿了600万。还有一些游戏公会拿的更多，可能有上千万。

这是为了第2年的财务报表比较好看，融资或者上市，都会对熊猫有各种益处。

后来打完年度，2019年1月办年度盛典的时候，张菊元也说要上市，还跟维多利亚的秘密谈成了一个官方战略合作协议，还有钻石小鸟，现场跟很多合作商签约。

2019年春节前，他们说，过完年之后会把12月份、1月份和2月份的一起结过来，共500万。2月份过完年后，我去找跟我对接的工作人员说，钱什么时候打？他说过完年上班之后就会打。结果等到上班的时候打电话，他突然跟我说熊猫要倒闭了，赶紧来熊猫公司。

我就去北京找他们财务总监，结果财务总监一直不出面，没人。3月初的时候，拖了不到10天，他们全都搬走了，人去楼空，所有的一夜之间全没了。

我们投诉无门，就开始维权。我们几十家公会，有被欠几百万以上甚至上千万的。熊猫注册地在上海，我们决定，4月初去上海静安区法院起诉。我把材料递交之后，一直没有消息。

这期间我一直给法院打电话，法院就说没有办法，上面领导的意思是你们这案件只是收材料，不给起诉。为什么不给立案？他没有任何理由。我说，你出个不给立案的理由裁定给我，我拿到我们当地去立案，他也不给出，就各种拖。

没办法，7月份的时候，我们集体去静安区法院，堵在门口，找他们领导，因为情况是一样的，都不给立案只接收材料。工作人员把我们拉到法院后面一个小大厅里边跟我们聊，把几个公会的名字统计了一次。

之后不到半个月，法院又组织了一次和谈，联系到一个熊猫委托的律师，跟我们6个公会聊了一下，拿出一个金额，比如我是500万的欠款，给我一个极低的130万。别人也是大概比例，欠1000万的，给个200多万。但是我们不同意，金额太少了。

我们再考虑一下，过了不到一个星期，律师跟我说，他已经不是熊猫的律师了，已经撤了。

一直拖到12月初，熊猫已经正式申请破产了，法院让我们拿着证据去申请债权，走破产程序。法院成立了一个破产清算组，委派了一个律师，他说，熊猫没有多少资产的话，就还不了多少钱，按照比例，一般不会超过10%。很多人非常生气。

现在，破产组正在处理这个事，也不知道什么时候有通知，就一直等消息。

刚出事的时候，我是快崩溃的，从来没遇到过这种情况，500多万一瞬间就没有了，下面有100多个主播、员工全等着在那儿开工资，直接就背到我个人身上。

我是1988年出生，公司是2016年2月份开的。最开始看他们做YY语音，我就开始自己摸索做，属于自己大学毕业创业的项目。最开始合作的是别的平台“来疯”，一年不到，熊猫就来联系我了。

后来业绩翻了好几倍，那边就不做了。2018年1月，我们跟熊猫从普通合作变成独家合作。拿到的资源更优质一点。我们这边做娱乐方面，纯秀场的直播。根据业绩不等，平台最高的主播一个月能挣一二百万左右，也有几千块几百块钱的。

在熊猫做得好的时候，我们开了几个分公司，在武汉、成都、长春、慈溪、宁波都有分点，现在都没了。

熊猫倒闭后，公司一下就不行了，受损伤很大，我只能到处去筹钱，管家里、朋友借钱，凑了不到200万。大家在一起开会，说了一下这个方案，我先垫一半，后面那一半公司慢慢还。有的主播觉得公司也不容易，可以接受。

有的主播有心理的阴影，选择的平台倒闭了，别人一挖他就直接跳走。因为很多合约还没到期，如果合约期间走了，就相当于自动放弃了剩下的薪资。熊猫倒之前我还有100多个主播，现在还剩不到20个了。

这一年我们公司做的业务还是在不停地还债，勉强维持。现在，我们跟网易、腾讯、抖音都有一点合作，都是在做一做试试，肯定没有以前做得好。

之前有三个公司已经把熊猫给告了，因为不履行合约，压了他们三个月钱，最后申请的限制令限制到王思聪消费。如果我们一开始能立上案，拿到判决书去申请强制执行，就能限制住这些股东，比如限制王思聪的消费，他就会出面去给我们解决，现在这样的话就限制不了。

熊猫的高层后来就不出现了，全跑了，打电话都不接。每年的Chinajoy活动现场，我们在现场能见到王思聪，但私下里见面是不可能的。我不了解王思聪，只能说熊猫公司是他操控的，熊猫公司干的这个事儿，挺不道德。

熊猫要关闭的时候可能还是有一定的资产的，通过我们计算，2018年11月、12月、2019年1月、2月，熊猫的充值额度有3、4个亿，它是有流水进来的，但是这笔钱已经不知道到哪去了。他不可能用于还债，也没有用作于去干别的事，我们就怀疑熊猫是故意的吗？疯狂的吸纳资金，3月份突然倒闭，没有人站出来给个合理的解释。

公司没钱，只能开延期支票

麻辣诱惑饮料供应商冠泉商贸有限公司陈泉伸

我跟麻辣诱惑合作的是饮品类的东西。他们整个菜单上的饮品，柚子茶、屈臣氏、柠檬汁、茉莉百香，都是我们供的。2019年5月开始合作，到9月份停止，我被欠了将近20万。

刚开始他们采购来我们店里谈，定了两个月账期。我第一次收到钱是6月份，打5月份的款，打了5万多，总共应该7万多，剩下2万多一直推迟。

到8月底，我实在等不及了，就跟他说，你不打我就断货了。然后他把剩下的2万多在9月给我转过来了。到那时为止，已经欠了三个多月款一直没给，我就感觉这个风险挺大的。

我们签合同的时候说，如果不供货了，要提前一个月跟他说。因为我们也是老实人做生意，我打了一份书面通知发给他，说合作到9月底，就不再合作了。

他们拿到通知后，我们供货到9月底，就没再合作了，剩下货款一直拖欠。拖到10月的时候，他们采购跟我说，你赶紧把所有的发票开过来，我们把这个数对清。

我送过去，他跟我说，你这个账我一直在给你要，但是公司一直不批，我马上要离职了，公司现在欠4个多月的工资没发了。

我说这个事情怎么弄？他跟公司商量了以后，说给我开一张支票，但是到2020年6月才能领。我说，这个不是等于延期支票么？他说，目前只能这样，你要，就一张支票给你，如果不要那就没有打款，公司没钱。我心里想，拿一张延期支票，最起码有证据。

我跟麻辣诱惑合作从5月份到9月份总共是30万的货款，剩下19万6000多没给。支票是10万多一点，还差9万多。

后来11月底，有个送调料的供货商也是认识的，突然一天打电话给我，他说麻辣诱惑要倒了，公司的人都在这里搬桌子。我一听就叫我哥直接过去了。供货商都去了那里。

他们在中国第一商城的办公室找不到出面解决问题的人，没办法，当天就拉了一条横幅，直接去麻辣诱惑的西单汉光店了。我那天没去，下午五六点的时候我们就拉了个群，在群里面他们说，派出所的去了，20多个人全部抓进去了，分成四五个派出所，最久的好像拘留了五六天才放出来。

群里从三四十个加到100多个人，慢慢地，越来越多的供货商知道麻辣诱惑出问题了，后来天天有人去他们办公室。

我跟我哥加起来去过七八次，有些人还在那里过夜。天天去那里也没有用，找不到他们任何一个领导接待。他们报警了，派出所来了说，什么事情登记一下，别闹事就行，经济纠纷你们自己解决。

他们公司还有人在上班，我们进去后就自己找凳子坐，他也不招呼你。有人闯进了韩东的办公室，找到一个“辣嗨加盟方案”的计划，被拿出来拍了照。我们去查了注册信息，辣嗨法人代表不是韩东（麻辣诱惑创始人），但实际老板还是他。

11月29号，我去过他们办公室，他们出了一份还款计划，从2020年3月后，一年内把所有账还清，每个月还百分之几，也没有盖公司章。他们领导没在那里，一个员工拿给我们看，大家商量以后，要他们领导出面做一个表态。

12月2号，我哥去了办公室。韩东他哥韩旭出面了，他拿出一份新的还款计划，盖了公章，又拖成两年内还清，在2020年1月20号之前会拿300万出来，给我们所有供货商，按照平均额度去分。

这其实就是一个空头的承诺，还让大家把手上的支票全部交上去，交完支票就按还款协议给我们。好多人说支票不能交，交上去以后什么证据都没有了。最后，一部分支票过期的人交了，一部分人不愿意交，当天就散了。

我们没交。我们是看他的还款协议，如果说按照1月20号之前还300万，每个供货商都有收到这个钱，我就把支票还给他。我被欠20多万，起码按5%，我也能收到1万块钱，如果没有收到我就不给。

我的支票只给开了10万多，还剩9万多的账，他们公司给我对账后，给我开了一张盖公章的白纸，上面写，剩余的货款未清。

人家11月份支票已经到期的，去银行兑账的时候，说里面一分钱都没有，被冻结了。我们就感觉不对劲，大家在群里说，还款计划就是一个幌子。

后来有个开工厂的李总，也是给麻辣诱惑送菜的，被欠了好几百万。他说，大家要不来我工厂，我来安排这个事情，请好律师，大家一起把支票带过来，我们联合起来弄。

把支票统计后，我们就开始去经侦办、信访局、法院，经侦办说这个事情立不了案。去信访局的时候，他说你要去法院。

李总带的律师说，我们后面要起诉的话，他抽8个点，可以把官司百分之百打赢，但是这个钱不保证能要回来。

好多人不同意，觉得这种事自己也能打赢，没必要花这个钱。他们也说，如果实在不行，就外包给讨债公司，这个钱让他抽20个点，只要钱能确定要回来。

我咨询过律师，说我们的支票没到期，就没法告韩东，只能等支票到期，取不到钱，才能去法院起诉他。像我们这种在后面到期的，吃亏比较大，如果他公司真有资产的话，优先抵债给前面起诉的人，我们现在就卡在这里。

之前，我一直向采购要钱，他截一个图给我，说我也天天在给你要，实在要不到，我发个上面领导的电话给你，但你别说是我给你的。我打了这个电话，对方用领导的口气说，你是哪一个？我说我是给你供饮料的。他说，我都没听过，以后你别打我这个电话，对你没有好处。

我一听就很生气，这个电话应该是刘西朋（麻辣诱惑餐饮采购总监）的，采购说是刘总。

事情出来以后，有人打电话给刘西朋，他说我现在不干了，你以后别联系我了。麻辣诱惑注册的三个股东，韩东、杨涛、周亮。这么久了，一个都没露面，没有任何表态。有些人有韩旭的电话，现在打他电话都不接，关机。

我是江西人，1986年生，2008年来北京帮别人打工，1200块钱一个月，干了两三年。然后就帮着亲戚干饮料经销，自己出去开始跑业务，一段时间后，开始做淘宝，之后2016年注册了这个门店。

第一年赔钱没客户，2017年是属于恢复状态，不赔也不挣，2018年稍微能挣个工资出来。慢慢熬了两三年，客户多一点了，好不容易现在可以能挣点钱，结果又被麻辣诱惑坑。

我们现在已经放假回老家过年了，要到正月十一才开始营业。开这个店是家里人支持，我们都是一家人在做。我有两个小孩在家里，大的有八九岁了。父母在这边帮我们煮饭，媳妇在老家带小孩。

我们跟麻辣诱惑合作，拼命自己掏钱，提前帮他们备货，钱不够，就去支付宝上贷款，贷十万、二十万，下个月结不到账的时候，又得重新贷款。

自从出这个事后，我有时睡到三四点就会醒。被20万一拖，意味着我们一年白干了。到年底，厂商都向我们要钱，不结款来年都没法合作。一想到要结厂家的账就非常头疼，这个事情没跟父母说，老人都是农村出身，听到几十万的帐，这对他们来说压力多大。

我现在贷了支付宝20多万款，全是压在麻辣诱惑的货上。还欠上游厂商10来万，总共30万的欠款。我们这一次回家，看一下老家的农村信用社能不能叫人担保，再去贷10万出来，把厂商钱还了。

麻辣诱惑的供应商里，蔬菜、调料、水果的商家这几个会占大头，他们都是几百万的。听说麻辣诱惑已经欠了一个多亿，我们这些供货商在一个群里，统计总共应该有6000多万。

最近有人在群里面说，去西城区法院起诉，收到一条法院的回复短信，法院已经受理了，三个月以后再判。我查了《公司法》，韩东作为法人，公司欠多少钱，跟他没有任何责任，他还是逍遥法外，我觉得这对我们来说非常不公平。

现在给了支票的一样没收到钱，其实他就是拖延时间。群里面有几个是很恼火的，我看他说，如果以后韩东死于非命的话就是他干的。有些人已经失去理智了。

这个钱我估计也够悬，可能要不回来了。有时候我在心里想，哪一天我也会走极端，他让我没法过日子，我也不想让他过日子，我是感到越来越没信心了。

OYO一天改价18次，从80块到29块

深圳OYO商家李岚

我50岁了，跟我儿子两人在深圳开了两个旅馆。我管深圳东站的店，儿子管平湖的店，平湖店是8月份加入OYO的，签了1年合同，深圳东站店是9月份，签了四年合同。合作不到三个月，各种扣款，单方面改合同，最后扣我5万多。

我儿子今年23，他当时想创业，我们给他买了平湖那个店。刚开始我还不答应，我说，你以后自负盈亏，我是没有给你补贴什么之类的。

因为OYO的事，儿子觉得生意也没做起来，要交房租没钱，他就去网贷，也没敢跟我说。刚开始贷的不多，因为不给钱，他又怕家里人说他经营有问题，就偷偷去贷十几个贷款，都是50%以上的利息，从一两万、两三万，到现在已经十万块钱左右，压力很大，差点跳楼。

2019年6、7月，OYO的人跑到我们店里来推广，让我们关注一下。他们当时说，你只要把店里的服务和卫生相关工作做好，收入就来了。

我就想，因为孩子刚创业，他们主要是线上推广，负担不是很重。街上也看到很多OYO的店，我们在网上查，那时候它的负面非常少，觉得人家是一个跨国公司，这种公司是值得跟他们双赢的。

8月15号，平湖的旅馆跟OYO签了合同。合同签的很好，我们把控价权给他，他们给我们一年固定45万的保底，根据低高峰期，合同里定了每个月保底多少钱，超过每个月保底有个50%的分成。

也必须要把我们的OTA平台，携程和美团这些账号给OYO，全部要进入他们系统。每个月8号给我们发来上个月账单，三天内打上个月的款。我们两个店都是每个月初要交房租，这样的话等于把我的房租给我了，我觉得他们是比较有诚信的一个公司，看这个合同还是蛮人性的。

我想，超额完成是没什么问题，也不知道结账怎么样。

8月21号旅馆上线后，月底就给打了850多块钱。9月10号又给算账，同时还给打了9月份5万保底的25%。

刚开始价格特别低，我们就跟他们吵架，他就告诉我们说，价格是大数据通过的，先有一个爬坡期，给客人一个好的感觉，进来你这里，过一个月价格立马就起来了。我也觉得，很多营销都是这样子，先低价把客人拉过来，再按正常价格走。

我们旅馆的价格怎么都得七八十块钱，但是上线后几乎都是29块钱。他们说，你不用管卖多少钱，我答应给你给保底的。有段时间，他们周末就是免费的。

深圳东站的旅馆是9月15号签的，上线是9月21号，距离地铁很近，他说你这个房子稍微装修一下，以后卖200多没问题。结果几乎就是二三十块钱。

他带来什么客人？整个客人的群体都差。我们商家在群里聊天，深圳不是有个三和么，记得有次来了四个人，就像那个三和大神的形象，他们4个人，两男两女，住双人间，OYO给我定价是定了29块钱还是40块钱。他今天看这个房子便宜，明天我的大床房、豪华房原价88，变成29了，他立马就下五天的单，天天换房，我打扫卫生累得要死。我这水费得多少钱，电费得多少钱，全部都是这种人。那天我就生气了，我说，小伙子你要长住，你就不要这么折腾我了。

我们在论坛也能看到，人家说，深圳龙华公园里边睡的人都少了，都去OYO了，OYO的旅馆那么便宜，而且人家还说我们就住宾馆，这个旅馆我们都看不上。

我跟OYO沟通了很多次，每次这种事，就不停地跟运营经理打电话，运营经理来了店里，我跟他说，这个价格没办法订，很亏的。运营经理就说，我们也觉得不合理，可是我们没有权力，定价权是上海总部定的。运营经理后来就不敢来了，我们骂的要死，都要打他。

我有一个邮件，他们一天改价18次，昨天住的是29，今天中午涨到了80，你就必须掏80。我跟客人就吵架，客人给报警了，派出所来了说你这也不对，你是给人家提供了一瓶水，还是提供了什么东西？搞得我很尴尬。

我还给他们上海总部客服打电话，我说这样下来，不知道你们是怎么盈利的，我认为没有盈利点，连房租水电都不够。他们就说，会给总部反映。

到11月的时候，平湖旅馆的账单来了，他一下把保底从一年45万降到了23万9千，几乎把我的一半给搞走了，等于这个月5万保底金额变成了25000，我就不跟他做了。

事情集中爆发是在11月。当时我一看本都保不住，我就在网上搜，看到论坛上说要去OYO深圳分部找他们。我们全国性的，长沙的、厦门的都去办公室闹，要终止协议。

11月12号，我跟大家一起去他们办公室，前前后后百十来家，我们在那里进不去，打110，警察才把我们带去他们办公室。我去了就在那里哭起来，当时觉得很委屈，他们看我情绪比较激动，年龄大点，运营经理就单独跟我算账，算了算深圳东站的账，平湖的也没算清是怎么回事。算完账，我让他们签字，他们没人理，说问问上海总部的情况，平湖的账明天给答案

第2天，我们去了以后，区域经理说，因为你们天天在这儿维权，这么多人怎么弄，我还没给上海总部汇报，要统一大家的问题后再去弄。我一听就知道，他没诚心给我们去办这个事。

大家都要求解除合同。又等了一天都不走，街道办来了，调解了一下，也没办法，说人家有合同，你们有什么事只能走法院。

第3天，我们又去，他们跟我们一个一个谈，我跟区域经理签了终止协议，说是解约一个月后按正常程序算账。

12月8号，我收到账单一看，深圳东站的旅馆，我还欠OYO7800多块钱。平湖旅馆的账单，我也看不懂，11月份我做了13天，收入给我按10块5毛2算，看也没心看了。

我打电话给上海总部，我一打他就把我旅馆的名字都说出来了，还是跟以前一模一样说，你的事情我已经记住了，我跟上面去反馈。

之后我就没再去过了，像我们这种店，本来人就少，自己要经营，天天跟他们维权也没有一个准确的信。群里面很多人都说还欠OYO的钱，我们当时也想请律师，请律师的费用，每个店算下来也高，到最后已经被折磨的没有用了。

我们刚和OYO合作第一个月，线下老客户多，我还收到现金。但到后面，我们所有的老客户必须要加入会员，就不让我们收现金了，收现金要罚款，全部变成线上的。我们的客户也跑到OYO了，它破坏了我们正常的营商环境。

我当时签的协议是他要给我打钱的，到现在都还没打。我准备春节后去上海总部找他们。到今年年底，准备还完儿子欠网贷这10万块钱。

（应采访对象要求，李岚为化名）