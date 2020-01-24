除夕夜，快手央视春晚5轮红包时间公布：最大中2020元

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IT之家1月24日消息 据快手官方消息，除夕之夜，快手春晚5轮红包发放时间已确定。分别是8点14分、9点13分、9点54分、11点04分以及次日0点11分（实际发放时间以主持人口播为准），快手将分5轮发出10亿元现金红包，最高金额达2020元。
另据快手介绍，快手将首次带来“视频+点赞”的全新红包玩法。
据介绍，今年春晚红包互动主题为“点赞中国年”，有别于往年图文形式的红包互动。从元旦起，快手还推出了“集卡分1亿”活动以及一系列创新玩法为春晚红包预热。
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