央视《2020年春节联欢晚会》节目单正式出炉！宋丹丹、成龙等唱歌，刘欢唱《流浪地球》主题曲

央视新闻报道，“共圆小康梦欢乐过大年”，中央广播电视总台《2020年春节联欢晚会》将于1月24日除夕亮相。今天，春晚节目单新鲜出炉，全部30个节目对外公布。根据节目单，宋丹丹、张国立等出现在开场歌舞《春潮颂》中，成龙演唱《万里长城永不倒》，刘欢演唱电影《流浪地球》主题曲等等。

《2020年春节联欢晚会》采用北京主会场联动河南郑州、粤港澳大湾区两地分会场的模式，重点聚焦新中国成立70年来取得的伟大成就、2020年决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚等主题，以及给全国各族人民带来的幸福感、获得感、安全感和自豪感，在春晚舞台上尽情绽放“欢乐吉祥，喜气洋洋”。

今年语言类节目达到八个，创下历年之最。《生活趣谈》《婆婆妈妈》《机场姐妹花》《快乐其实很简单》《喜欢你，喜欢我》等作品与大众生活息息相关，力求喜闻乐见；《风雪饺子情》《父母爱情》等作品情感浓度与思想深度并重，不仅以情动人，力求与观众心弦同频共振，更有人生哲理，让人收获启迪；《走过场》通过鞭挞形式主义、官僚主义，让老百姓在笑声中为正风肃纪点赞。

歌舞类节目，李现、朱一龙、马思纯、周冬雨、李沁、陈伟霆、张艺兴、王俊凯、王嘉尔、易烊千玺、杨紫、王源、魏大勋等大批新生代演员，用歌声唱出了年轻一代只争朝夕、不负韶华的青春宣言。郭兰英、李光羲、杨洪基、李谷一、蒋大为、佟铁鑫等老艺术家们登台放歌，《我的祖国》《边寨喜讯》《锦绣小康》等经典老歌和新编劲曲，汇聚正能量，唱响主旋律，激荡人心。

此外，吴磊、彭于晏、彭昱畅惊喜亮相魔术表演，与魔术师一起开启奇幻世界的大门；杂技节目中，中国杂技的柔术和群体造型相结合，在春晚舞台上将力与美活力绽放；武术表演《武林雄风》，在武舞相融的交相辉映中，展示博大精深的中华武术精神；《璀璨梨园》荟萃名家名段，演绎四大名著。