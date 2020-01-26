执法部门请求索取用户数据，谷歌开始收费

北京时间1月26日消息，近年来，谷歌和Facebook两大互联网巨头爆出不计其数侵犯个人隐私的丑闻，公司形象大跌，与此同时，美国执法部门通过合法手段向科技公司采集海量用户数据，这也引发了公民权利组织的反对，认为过去监控侵犯隐私。

据报道，面对越来越多的用户信息请求，谷歌本月开始向执法部门和其他政府机构收取法律费用，在收到费用之后，谷歌才会提供用户电子邮件、位置跟踪信息和搜索查询等数据。

据谷歌发给美国执法官员一份通知，谷歌的收费标准包括每一次传票45美元、每一次窃听60美元，以及每一次搜查令245美元不等。通知中还包括谷歌对其他法律请求收取的费用。

谷歌发言人表示，这些费用部分是为了帮助弥补遵守搜查令和传票的成本。

美国联邦法律允许公司收取这类政府可报销费用，但谷歌的决定是其处理执法机构用户信息索取方式的一个重大改变。

一些硅谷公司多年来一直放弃这些收费项目，这些收费计划难以大规模执行，并可能给人一种不好的印象，即科技公司正在通过执法部门采集隐私数据获取经济利益。

不过，一些隐私专家支持科技公司采取这样的收费，认为这可以作为对政府机构过度的公民监控行为的某种制约。

谷歌拥有几十亿用户的信息，美国和世界各地的执法机构通常会提交寻求这些用户数据的法律请求。

2019年上半年，该公司收到了75000多份关于全球近165000个用户账号的数据请求；其中三分之一的请求来自美国政府部门。